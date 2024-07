«C'est une honte de voir à quel point l'Amérique est tombée dans la colère»

Après l'attaque contre Donald Trump, la légèreté de l'été a soudianement pris fin aux Etats-Unis. A Milwaukee, où les républicains sont réunis pour désigner leur candidat à la présidence, tout le monde réclame une rhétorique plus douce. Reportage.

1/5 Jeff Allen est assis devant le marché public de Milwaukee. Il déclare à Blick: «C'est terrible que notre vie politique soit marquée par la violence.»

Peter Hossli

Des hélicoptères tournent dans le ciel. Des tireurs d'élite sont allongés sur les toits. Des bateaux patrouillent sur le fleuve. Des policiers arrêtent tous ceux qui veulent franchir l'un des barrages routiers.

En ce dimanche après-midi chaud et humide, la ville de Milwaukee ressemble à une forteresse. Une forteresse qui se renforce d'heure en heure. De nouvelles rues sont fermées, les policiers se déploient. Comme si les Etats-Unis étaient en guerre, mais avec l'ennemi à l'intérieur du pays.

Deux raisons expliquent ce déploiement de mesures de sécurité renforcées. La première, évidente, est la tentative d'assassinat de Donald Trump la veille. Et la seconde est le début, ce lundi, de la convention du Parti républicain, un spectacle politique auquel participent 50'000 personnes. Ils adopteront le programme du parti et désigneront officiellement Donald Trump comme leur candidat à la présidence pour les élections de novembre.

«C'est terrible que notre vie politique soit marquée par la violence»

La tentative d'assassinat contre Donald Trump, samedi après-midi à Butler, en Pennsylvanie, a donné un coup de fouet supplémentaire à la convention du parti. Les coups de feu ont arraché les Etats-Unis à la légèreté de l'été. Les jours de chaleur ont perdu leur innocence.

L'ancien banquier d'investissement Jeff Allen à Milwaukee. «Si des événements comme l'assassinat déterminent le système politique, la démocratie est en danger.»

Jeff Allen est assis devant le marché public de Milwaukee, où les stands de restauration rapide se succèdent. Il boit un café glacé. «C'est terrible de voir que notre vie politique est marquée par la violence», dit cet ancien banquier d'affaires. Il est né à Milwaukee et n'a jamais manqué une élection depuis ses 18 ans. Il a toujours voté pour les candidats démocrates.

«Autrefois, nous avions dans ce pays de véritables hommes d'Etat qui guidaient les gens» Jeff Allen, ancien banquier d'affaires

Il s'inquiète de la «grossièreté du dialogue entre les partis». Les Américains sont différents de ce que les médias et la politique montrent d'eux. «Il y a ici un grand centre raisonnable, des gens travailleurs qui n'appartiennent pas aux extrêmes. Seuls les gens bruyants ont encore la parole.»

Publicité

Selon lui, l'attaque est peut-être le moment de se remettre en question et de surmonter les divisions dans le pays. «Autrefois, nous avions dans ce pays de véritables hommes d'Etat qui guidaient les gens. Ce leadership s'est perdu. Et ce, des deux côtés.»

Le tireur était républicain

Jeff Allen espère vivement que l'attaque n'aura pas d'influence sur les élections. «Je préférerais que les gens votent en fonction de leurs vrais problèmes. Si de tels événements déterminent le système politique, la démocratie est en danger.»

Le pays devrait rester uni après ce terrible incident, comme il l'a toujours été lorsqu'il a été exposé à la violence. Au moins, pour les jours à venir, voire les prochaines semaines, la politique américaine devrait se faire plus discrète, les menaces verbales prendront moins de place en raison de cette attaque contre la vie et l'intégrité physique. La tonalité du congrès du parti devrait être plus réservée.

D'autant plus que le tireur, Thomas Matthew Crooks, était un républicain enregistré et représentait beaucoup de choses que les républicains placent en tête de leur agenda politique. Il a grandi en Pennsylvanie, où le port d'armes est autorisé ouvertement et où les républicains sont favorables à l'utilisation de fusils semi-automatiques comme l'AR-15 – l'arme avec laquelle le jeune de 20 ans a tiré sur Donald Trump. «Pour moi, il est particulièrement important que Trump nous garantisse le droit de porter des armes», a déclaré le président des républicains, James E. Hulings, à Blick un jour avant l'assassinat.

Publicité

A Milwaukee, l'ambulancière Sharon Cintollo participe à la convention du parti. «La politique, ce n'est pas tuer l'autre.»

Ce qui s'est passé à Butler est «horrible», déclare Sharon Cintollo, une ambulancière. Elle est originaire de Quincy dans l'État américain du Massachusetts et participe cette semaine à la convention du parti républicain. Elle porte un t-shirt Trump. «Il est temps que tout le monde se calme», demande Sharon Cintollo.

«C'est une honte de voir!»

Il ne sert à rien que les démocrates traitent constamment Donald Trump d'«Hitler» et que les républicains parlent d'«invasion» lorsqu'ils évoquent l'immigration illégale en provenance du Mexique. «C'est une honte de voir à quel point l'Amérique est tombée dans la colère. Il fut un temps où nous étions tous en désaccord et pourtant amis. Quand quelqu'un est détesté pour ses convictions, c'est effrayant!»

«La politique ne consiste pas à tuer l'autre partie» Sharon Cintollo, ambulancière

Elle voit dans l'attaque contre Donald Trump une chance pour les Etats-Unis. «Ce qui compte maintenant, c'est la manière dont les démocrates parlent des républicains et les républicains des démocrates.» Le pays est profondément divisé, les deux partis en sont responsables, parce que tous deux répandent des mensonges et parce que les médias les amplifient. Elle espère que les personnes raisonnables s'exprimeront désormais. «La politique ne consiste pas à tuer l'autre partie!»

Les experts politiques sont rapidement tombés d'accord: l'attaque va être bénéfique à Donald Trump. Toutefois, il avait déjà de bonnes chances de revenir à la Maison-Blanche. L'ambiance dans le pays s'est retournée contre Joe Biden. Pas seulement à cause de son âge, mais aussi à cause de la situation économique et des guerres.

Publicité

Même les démocrates de Milwaukee ne sont plus confiants pour cette élection. «Il est temps de se préparer pour 2028», déclare Jerry de Milwaukee, qui ne veut révéler que son prénom. Selon lui, presque aucun autre candidat n'est prêt à remplacer Joe Biden et à perdre ensuite contre Donald Trump. «Personne ne veut se laisser griller.» Les candidats prometteurs devraient faire profil bas et se présenter dans quatre ans, lorsqu'il ne faudra plus battre Donald Trump.