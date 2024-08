1/7 Cet interrupteur aurait dû permettre à des millions d'hommes d'utiliser la contraception.

Robin Bäni

«Il n'a plus envie», dit l'entrepreneur Peter Schnückel sans la moindre émotion. Devant lui se trouve un minuscule interrupteur. Il pèse deux grammes et a la taille d'un ourson Haribo. C'est un objet curieux, pour lequel il a souvent été moqué. «Pourtant, il n'y a pas de quoi rire», déplore-t-il.

L'interrupteur est posé sur une table ronde blanche qui brille légèrement, comme si quelqu'un venait d'essuyer les taches avec un chiffon humide. Ici, dans un grenier rénové de Romanshorn (TG), le sol est d'une propreté impeccable, et même la lumière blanche et claire des lampadaires semble stérile.

C'est dans cet environnement sans fioritures que se trouve ce petit interrupteur qui permettrait à des millions d'hommes d'utiliser la contraception en appuyant simplement sur un bouton. C'est de lui qu'il s'agit dans cette histoire – et de la question de savoir pourquoi aucune nouvelle méthode de contraception masculine n'est mise sur le marché, alors que des recherches sont menées depuis des décennies.

La mission commence devant un téléviseur

L'homme qui n'a plus de désir s'appelle Clemens Bimek. Il y a de nombreuses années, il a développé un interrupteur à implanter dans le scrotum. Une fois installé, il suffit d'un clic pour que le sperme s'arrête. La contraception sur simple pression d'un bouton, donc. Cette invention devait changer le monde, c'est en tout cas ce qu'avait annoncé l'inventeur. Mais quelque chose a mal tourné.

Aujourd'hui, Clemens Bimek ne parle plus aux journalistes. C'est Peter Schnückel qui s'occupe desormais des relations avec les médias. Après toutes ces années, il est peut-être la seule personne qui soutient encore Clemens Bimek dans son projet – le dernier compagnon d'une mission inhabituelle.

«Pourquoi ne pas simplement y installer une valve?» Clemens Bimek, inventeur de l'interrupteur testiculaire

L'entreprise a débuté en 1998, devant un téléviseur près de Berlin. Clemens Bimek termine sa journée de travail et regarde un documentaire sur la vasectomie. Jusqu'à présent, il s'intéressait surtout à la nature du bois, puisqu'il travaillait comme ébéniste. Mais depuis, il s'est initié à l'anatomie humaine. Et lorsque Clemens Bimek réalise que lors d'une vasectomie, les canaux déférents sont sectionnés, il se demande spontanément: «Pourquoi ne pas simplement y installer une valve?»

Une idée dont il ne peut se débarasser

Certains considéreraient cela comme une idée saugrenue. Mais lui ne parvient pas à se détacher de celle-ci. Sur le chemin du travail, il passe tous les jours devant l'Office des brevets de Berlin-Kreuzberg, jusqu'au jour où il s'arrête, va voir les fonctionnaires et demande si quelqu'un a déjà déposé un brevet pour une telle valve. La réponse est brève: non. Bimek commence donc à bricoler.

Il parcourt la littérature spécialisée, se forme lui-même, parle avec des andrologues, des urologues et même des pathologistes, car il aimerait se procurer le canal déférent d'un mort pour pouvoir calculer le diamètre de la valve. Toutefois, il n'est pas pris au sérieux par tout le monde, mais l'inventeur n'abandonne pas et dépose un brevet. Il l'intitule: «Dispositif d'obturation pour la contraception à usage masculin».

Clemens Bimek se bat dès lors pour mettre en place son projet et surmonte tous les obstacles. Même la difficile recherche d'une entreprise de technologie médicale capable de fabriquer une telle valve aboutit. Clemens Bimek doit commander certains matériaux d'implant en Suisse. Il émigre alors également dans le canton d'Argovie, où il vit encore aujourd'hui.

Première implantation de l'interrupteur testiculaire

En 2009, la prochaine grande étape est franchie: Clemens Bimek veut se faire opérer d'une valve dans le canal déférent et filmer l'intervention à des fins de recherche. Comme il y a deux canaux spermatiques dans le scrotum, il faut aussi deux valves. Or, il n'existe pas encore de médecin qui ait greffé une valve dans un organe sexuel masculin. Seul Clemens Bimek s'est penché sur la question, et c'est pourquoi il reste conscient pendant l'opération afin de guider le chirurgien. Après la première opération, la valve n'est pas placée comme prévu. Il faut plusieurs tentatives, mais le tour de force est finalement réussi. Les premiers résultats montrent même que l'éjaculat de Clemens Bimek est exempt de spermatozoïdes.

«Déjà à l'époque, Bimek était capable d'argumenter contre tout professeur qui critiquait son idée» Peter Schnückel, investisseur associé à Clemens Bimek dans le projet

En 2012, l'entrepreneur Peter Schnückel tombe sur le projet de Bimek. Il ne sait plus exactement comment ils se sont rencontrés. «C'était il y a longtemps», explique-t-il. Ce qu'il a retenu, c'est l'attitude de Clemens Bimek: «Déjà à l'époque, Bimek était capable d'argumenter contre tout professeur qui critiquait son idée». Peter Schnückel se laisse convaincre par cet autodidacte au verbe haut. Le commutateur testiculaire l'enthousiasme tellement qu'il devient partenaire commercial et commence à investir de l'argent. Le montant reste un secret. Peter Schnückel fait signe que la question de l'argent ne se pose pas, mais il déclare ensuite: «Un montant à sept chiffres.»

Dès lors, le duo agit dans l'ombre. Les deux pensent que l'industrie pharmaceutique voudra empêcher leur interrupteur testiculaire dès qu'elle en aura connaissance. Leur devise est de rester le plus possible dans l'ombre, d'éviter autant que possible les médias – jusqu'à ce que la valve soit mise sur le marché.

Tout pour la révolution testiculaire

Dans un premier temps, la stratégie fonctionne, mais ils se heurtent ensuite à un obstacle insurmontable. Il s'agit d'une procédure d'autorisation médicale qui coûte trois millions de francs. Sans cette procédure, la valve ne peut être mise sur le marché nulle part. Peter Schnückel tente donc de trouver d'autres investisseurs. «Je ne voulais pas nager uniquement dans ma propre soupe», explique-t-il. Seulement, personne ne veut débloquer des fonds pour le commutateur testiculaire.

Les deux associés décident donc d'aller jusqu'au bout. Ils engagent une agence de relations publiques avec une mission claire: attirer un maximum d'attention sur la révolution testiculaire espérée. Ils réussissent une offensive de relations publiques fulgurante, dont toute start-up ne pourrait que rêver.

Fin 2015, le commutateur anti-spermatozoïdes apparaît pour la première fois dans les médias. Ensuite, tout va très vite. En l'espace de quelques mois, plus de 400 articles sont publiés. L'Australie, le Brésil, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, les États-Unis, le Vietnam, le Zimbabwe – la liste des pays où l'on en a parlé pourrait s'allonger sans problème.

Suite à ces rapports, plus de 8000 hommes se sont manifestés pour se faire opérer d'un interrupteur dans leur scrotum. Et effectivement, un urologue allemand de premier plan se déclare prêt à mener une étude.

Personne d'autre ne veut investir

«Après tous ces articles, nous avions le sentiment qu'il fallait faire quelque chose» Peter Schnückel, investisseur dans le projet

A ce stade, on aurait pu penser que l'interrupteur testiculaire deviendrait une histoire à succès. Mais ensuite, ce fut la dégringolade – comme toujours jusqu'à présent avec les nouvelles méthodes de contraception pour les hommes. Les idées finissent dans les médias, mais pas sur le marché.

«Après tous ces articles, nous avions le sentiment qu'il fallait faire quelque chose», se souvient Peter Schnückel. Mais rien ne s'est passé. Aucun investisseur ne s'est manifesté. Peter Schnückel a donc abordé de manière offensive les personnes potentiellement intéressées et a mené «un nombre infini d'entretiens». Mais là encore, rien. «On investit pourtant dans toutes sortes de bêtises», déplore-t-il en secouant la tête avec incrédulité. «C'est fou!»

Ce dernier sait ce que veulent les investisseurs. Né en Westphalie de l'Est, en Allemagne, il s'est installé en Suisse dans sa jeunesse et a fait des études d'économie à la HSG. Plus tard, il a fondé plusieurs entreprises informatiques. Aujourd'hui, il vit à Romanshorn (TG), dans un hall aux grains historique qu'il a transformé en logements et en lieu d'événements pour 45 millions de francs. Peter Schnückel a connu de nombreux succès au cours de sa vie. «Mais il n'est pas possible de réaliser un tel exutoire, qui serait utile dans le monde entier», déclare-t-il, déçu.

Quel est l'avis d'un expert?

Mais est-ce vraiment le cas? Le commutateur testiculaire pourrait-il être utile dans le monde entier? Ou l'idée est-elle trop absurde? Le mieux est de demander à un expert. Quelqu'un comme Julian Cornelius, un médecin du réseau d'urologie Uroviva. Lorsque ce dernier évoque sa spécialité, l'andrologie, il doit généralement s'expliquer. Toutes les femmes savent ce que fait un gynécologue. «Mais combien d'hommes peuvent s'imaginer ce qu'est un andrologue?», raconte-t-il Cornelius, qui estime que cela en dit long sur l'acceptation sociale de la contraception masculine. Les andrologues s'occupent de «l'appareil reproducteur masculin», comme on dit dans le jargon.

Que pense Julian Cornelius de l'interrupteur testiculaire? Il dit d'abord que l'idée est géniale. Finalement, il est urgent d'innover dans le monde monotone de la contraception masculine. Mais investirait-il dans le commutateur? «Non, il y aurait différentes réserves», répond-il.

«Le groupe cible est relativement restreint» Julian Cornelius, expert en andrologie

La valve est prévue comme une solution à long terme. Celui qui la ferme devrait ensuite éjaculer environ 30 fois et attendre au moins trois mois avant d'être stérile. L'invention de Clemens Bimek serait donc intéressante pour les hommes qui en ont fini avec l'envie d'avoir des enfants et dont la partenaire est fertile. «C'est un groupe cible relativement restreint», estime l'andrologue. Et la plupart des membres de ce groupe cible continueraient probablement à opter pour la méthode établie, c'est-à-dire la vasectomie.

Selon l'expert, il faut alors aussi évaluer soigneusement les risques potentiels pour la santé. On pourrait imaginer la formation d'une cicatrice sur le canal déférent, des douleurs ou une stérilité irréversible. Mais on ne le sait pas, car il n'y a jamais eu de procédure d'autorisation médicale jusqu'à présent.

Préservatif ou stérilisation?

Et c'est là que l'on touche à un problème qui dépasse le commutateur de spermatozoïdes. Car l'invention de Clemens Bimek n'est pas la seule à ne pas avoir eu de succès jusqu'à présent. Sinon, il y aurait depuis longtemps une pilule pour l'homme, comme il en existe une pour la femme depuis des décennies, ainsi que des stérilets, des anneaux ou des patchs. Mais pour l'homme, il ne reste que le préservatif ou la vasectomie comme méthodes fiables.

Cela s'explique d'une part par les procédures d'autorisation médicales. Celles-ci peuvent durer plus de dix ans – sans garantie d'autorisation. Cela n'est pas très intéressant pour les investisseurs. Il faudrait donc un idéaliste qui investisse simplement par conviction. Ou alors, il faudrait que de grands groupes pharmaceutiques mettent la main au porte-monnaie. Mais celles-ci ne font pas (ou plus) de recherche sur les contraceptifs masculins.

Une décision de l'entreprise pharmaceutique allemande Bayer est particulièrement connue. En 2006, Bayer a racheté une entreprise qui faisait avancer la contraception hormonale pour les hommes. Un implant et une injection étaient envisagés. Les premiers tests ont montré que les produits étaient efficaces et que les effets secondaires étaient tolérables. Puis Bayer a mis fin à la recherche. Interrogée, l'entreprise justifie sa décision par le fait que «cette combinaison (implant et injection, ndlr) ne serait pas suffisamment acceptée par les hommes». Concrètement, cela signifie que les hommes ne l'achèteraient pas.

Il s'agit d'un marché de plusieurs milliards

De nombreuses études ont examiné si les hommes prendraient un contraceptif. Une évaluation publiée en 2021 dans le «Zeitschrift für Sexualforschung» a comparé 32 études afin de résumer les données disponibles. Selon cette étude, le nombre d'hommes qui se déclarent prêts varie entre 34 et 82,3% selon les études. Une autre équipe de chercheurs a estimé la valeur marchande des nouveaux contraceptifs masculins jusqu'à 200 milliards de dollars US – en partant d'une taille de marché de 50 millions d'hommes dans le monde. La valeur du marché serait plusieurs fois supérieure si seulement un tiers des hommes prenaient un contraceptif.

La pilule masculine serait donc un marché de plusieurs milliards. Il convient donc peut-être de mentionner ce qui suit: Le géant pharmaceutique Bayer détient un quasi-monopole sur la pilule féminine. Et celle-ci représente déjà un marché de plusieurs milliards. Pourquoi donc détrôner un succès de vente?

Celles qui souhaitent un contraceptif masculin pourraient désormais perdre tout espoir. Mais l'andrologue Julian Cornelius déclare: «Je pense que nous pouvons espérer». Bien qu'il exprime son optimisme avec prudence, celui-ci n'est pas réduit à néant. Car dans les universités, des recherches continuent d'être menées sur le sujet. Et dans le secteur privé, plusieurs start-ups et petites entreprises travaillent sur des méthodes de contraception pour les hommes.

La révolution testiculaire n'est pas annulée

En 2022, un contraceptif masculin a réussi à entrer pour la première fois dans une étude de phase III. Il s'agit d'un gel hormonal que les hommes se frottent sur les épaules afin de réduire la production de spermatozoïdes. Jusqu'à présent, cela semble fonctionner. Mais ce n'est pas une garantie. Les gels contraceptifs font l'objet d'expériences depuis plus de 50 ans. Et au cours des dernières décennies, on a toujours dit qu'un moyen de contraception masculin était sur le point de faire une percée.

«Si nous parvenons à réunir trois millions, je ferai avancer le projet» Peter Schnückel, investisseur dans le projet

Jusqu'à présent, l'histoire de la pilule contraceptive masculine s'est déroulée lentement. Ce sont surtout les femmes qui portent le poids de la prévention des grossesses – et ce depuis plus de 60 ans. Mais qui sait? Peut-être que tout ira vite un jour.

En tout cas, l'entrepreneur Peter Schnückel n'abandonne pas l'interrupteur testiculaire. «Si nous parvenons à réunir trois millions, je ferai avancer le projet», annonce-t-il. La révolution testiculaire n'est pas annulée, mais juste reportée.