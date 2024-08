Wizz Air lance un abonnement de vol qui ne permet que des réservations à court terme. Le CEO de Chair, Shpend Ibrahimi, critique ce modèle qu'il juge peu pratique et souligne que sa compagnie aérienne souhaite offrir des places garanties.

1/4 Shpend Ibrahimi, CEO de la compagnie aérienne suisse Chair, n'est pas favorable à l'abonnement de vol.

Jean-Claude Raemy

La compagnie aérienne hongroise à bas prix Wizz Air a lancé un «abonnement de vol» qui coûte la modique somme de 600 euros par an. Il permet d'accéder à tous les vols, mais uniquement si la réservation est effectuée au plus tôt trois jours à l'avance et si des places sont encore disponibles.

Cette offre profite en premier lieu à Wizz Air afin de remplir les sièges restés vides avec encore un peu de rendement. Apparemment, le modèle a du succès, notamment auprès des personnes originaires des Balkans et résidant en Suisse. Ils trouvent que les prix sont trop élevés chez les autres compagnies aériennes.

L'une d'entre elles est la compagnie aérienne suisse Chair Airlines, qui effectue également des vols charter dans les Balkans pour l'entreprise Air Prishtina. Doit-elle s'inquiéter de l'initiative de Wizz Air?

Un système avec de nombreuses restrictions

Le CEO de Chair, Shpend Ibrahimi, explique à Blick: «Nous sommes très détendus et considérons l'action de Wizz comme une idée bien placée.» Selon lui, le système comporte de nombreuses restrictions et il est peu probable qu'un titulaire d'abonnement puisse occuper des places en haute saison ou pendant les jours fériés.

«Qui voudrait réserver son vol pour des vacances, pour une visite familiale ou pour un mariage seulement trois jours avant le départ, sans garantie de disponibilité?», demande Shpend Ibrahimi. Le système est «une loterie» et ça, ce n'est pas la stratégie de Chair. Chez eux, l'essentiel est de donner à sa propre clientèle la certitude que tout se passera bien.

Mais que pense Shpend Ibrahimi de l'accusation selon laquelle les personnes originaires des Balkans se font «arnaquer» sur les vols au départ de la Suisse? Il rappelle les processus normaux du marché: «Le pricing est toujours dynamique, basé sur l'offre et la demande.» En hiver, Chair a parfois des prix de vol à partir de 50 francs. En réservant longtemps à l'avance, il est possible d'obtenir de bons prix même en haute saison. Un prix de 700 francs en haute saison n'est pas exceptionnel.

Publicité

Un coup d'œil sur le site Internet d'Air Prishtina montre qu'il existe encore des vols à court terme vers Ohrid (Macédoine du Nord) pour 250 francs ou vers Pristina (Kosovo) pour 330 francs. Toutefois, l'optimisation constante des revenus des compagnies aériennes a élevé la réservation de billets d'avion bon marché au rang de véritable art…

L'abonnement n'est pas un problème

Reste la question de savoir si «l'abonnement de vol» comme instrument d'optimisation est également employé par d'autres compagnies aériennes. En effet, Wizz Air n'est pas seule dans ce cas: Frontier, Southwest ou Alaska Airlines, toutes américaines, connaissent des abonnements de vol similaires.

Mais pour Shpend Ibrahimi, ce n'est «absolument pas un problème». Celui qui réserve chez Chair est sûr d'avoir une place. Chez Swiss ou Easyjet, qui proposent des vols isolés au départ de la Suisse vers des destinations dans les Balkans, l'abonnement de vol n'est pas non plus à l'ordre du jour. «Cela parce que notre modèle commercial de hub carrier avec de nombreuses correspondances via Zurich se distingue fondamentalement de celui de Wizz Air», comme le précise un porte-parole de Swiss à Blick.