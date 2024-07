1/4 Clelia D. est morte en chutant dans un immeuble situé dans la ville italienne de Fasano.

Clelia D.*, originaire de Fasano en Italie, a voulu prendre l'ascenseur de son immeuble, comme elle en avait l'habitude. Quand les portes se sont ouvertes, elle a fait un pas en avant... mais il n'y avait pas d'ascenseur.

La jeune femme a alors fait une chute vertigineuse de trois étages, avant de s'écraser sur le toit de l'ascenseur.

Inquiet de ne pas voir sa fille rentrer à la maison, son père Giuseppe a tenté de la joindre, avant d'entendre un téléphone sonner dans la cage d'ascenseur, comme l'a rapporté le «Corriere della Serra». Mardi, peu après 6h du matin, il a alerté les services de secours.

Il a fallu des heures aux forces d'intervention pour sortir le corps sans vie de la cage d'ascenseur. Les autorités italiennes ont ouvert une enquête. «Nous supposons que le système de fermeture a mal fonctionné, car la porte ne devait s'ouvrir que lorsque la cabine se trouvait à l'étage», explique l'un des enquêteurs. Selon les rapports, un voisin aurait entendu un gros bruit vers une heure du matin.

Un jour avant sa mort, elle postait une photo d'elle sur internet

De tels problèmes avec l'ascenseur de l'immeuble ne s'étaient jamais produits auparavant. Giuseppe D. est dévasté par le drame. Il décrit sa fille comme «ensoleillée»: «Elle avait beaucoup de rêves, notamment celui de passer son permis de conduire et d'être indépendante. Et bien sûr aussi de se marier. Maintenant, ces rêves ont été détruits.»

Clelia D. travaillait comme femme de ménage et est décrite par ses amis comme une femme pleine de vie, qu aimait la musique. «C'est ainsi que je veux me souvenir de toi, dansant au son de notre musique préférée. Nous avons vécu beaucoup de choses, tu as été une grande complice, dans tous les sens du terme», écrit une amie sur Instagram.

La veille de son décès, l'Italienne a publié une photo d'elle sur internet, sur laquelle on pouvait la voir vêtue d'une robe noire, passant la main dans ses cheveux.

* Nom connu