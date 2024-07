Ce que l'on sait de l'attaque à la roquette dans les hauteurs du Golan

1/6 C'est ici que la roquette est tombée: sur un terrain de football dans la zone frontalière israélienne.

Une roquette a touché samedi soir un terrain de football sur les hauteurs du plateau du Golan occupé par Israël. Au moins 12 personnes, en majorité des enfants et des adolescents, ont trouvé la mort. Des dizaines de personnes ont également été blessées, parfois grièvement. Blick répond aux questions sur l'attaque.

Que s'est-il passé?

Samedi en début de soirée (heure locale), une roquette s'est abattue sur le village de Madjdal Shams, sur les hauteurs du plateau du Golan. De nombreux enfants étaient présents sur le terrain de football très fréquenté lorsque le projectile les a touchés. Selon les analyses médico-légales, il s'agirait d'un missile iranien de type Falaq-1.

Les premiers secours et les témoins oculaires ont raconté aux médias locaux des scènes terribles sur place. «J'ai vu des morceaux de corps qui traînaient. L'explosion les a déchiquetés», a déclaré un témoin. Selon le porte-parole militaire israélien Daniel Hagari, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre des civils depuis le 7 octobre.

Le missile Falaq était équipé d'une ogive de plus de 50 kilogrammes, a déclaré le chef d'état-major israélien Herzi Halevi après une visite sur le lieu de l'impact.

Qui sont les victimes?

Selon des informations militaires israéliennes, les personnes tuées lors de l'impact de la roquette étaient toutes âgées de dix à vingt ans. Les groupes de filles et de garçons n'ont pas pu échapper à temps à la roquette. Onze des douze morts ont entre-temps été identifiés. Les Druzes sont les plus nombreux à vivre à Madjdal Shams. Cette communauté religieuse est issue de l'islam chiite du 11e siècle et vit aujourd'hui principalement en Syrie, au Liban, en Israël et en Jordanie.

Les habitants de Madjdal Shams sont considérés comme des citoyens syriens par les autorités syriennes. Depuis 1981, ils sont également considérés comme des résidents permanents d'Israël. Bien qu'ils aient le droit à la pleine citoyenneté israélienne, seuls 10% des Druzes du Golan avaient choisi de devenir citoyens israéliens en 2011.

Les résidents de la petite localité sont dévastés après l'attaque. Jihan Safadi, la directrice de l'école primaire Al-Manahel, où cinq des 12 victimes étaient scolarisées, a déclaré au portail d'information arabe Panet qu'elle ne parvenait pas à comprendre l'ampleur de la tragédie. «Avant les vacances d'été, j'avais dit à mes élèves de profiter de leur temps, de sortir, de jouer et de s'amuser.» Elle a à présent perdu plusieurs de ses élèves en quelques secondes.

Qui est derrière l'attaque?

Selon le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari, des informations militaires indiquent que le groupe paramilitaire chiite libanais Hezbollah est responsable. Se référant à une source anonyme, l'agence de presse AP rapporte que les services de renseignement américains estiment également que le Hezbollah est derrière l'attaque. La milice rejette toutefois catégoriquement ces accusations.

Néanmoins, Hezbollah se prépare, selon ses propres dires, à une attaque potentiellement grave d'Israël. «Nous sommes prêts depuis des mois et restons à l'affût de toute attaque de l'ennemi, a appris l'agence de presse allemande auprès des milieux de la milice. Ce n'est pas nouveau, nous sommes en alerte permanente.» On s'attend désormais à une éventuelle «attaque violente», a-t-on ajouté.

S'agissait-il d'un tir manqué?

L'experte militaire israélienne Sarit Zehavi a rappelé qu'avant l'attaque de Madjdal Shams, la milice chiite avait revendiqué des attaques contre une base militaire israélienne sur le mont Hermon. «Il est très facile de rater la base du mont Hermon avec des missiles imprécis, comme le Falaq», a-t-elle déclaré. En effet, Madjdal Shams se trouve juste en dessous de ces installations militaires.

Quelles ont été les réactions?

Peu après l'attaque à la roquette, le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu a proféré plusieurs menaces en direction de la milice du Hezbollah. «Le Hezbollah paiera un lourd tribut pour cela», a déclaré le Premier ministre, qui a interrompu sa visite aux Etats-Unis après l'attaque.

Les dernières menaces font planer un risque de troubles, Israël et le Hezbollah se retrouvant ainsi au bord d'une guerre ouverte. Dans la nuit, Israël a attaqué une série de cibles au Liban.

Les représentants de l'ONU ont appelé les deux parties à faire preuve de «la plus grande retenue possible». Les Etats-Unis et l'Union européenne ont également condamné l'attaque.