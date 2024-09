Depuis plus d'un mois, l'armée ukrainienne occupe des territoires en Russie. L'armée russe a désormais lancé une contre-offensive: elle envoie des drones armés et tire de nombreux missiles. Blick s'est rendu dans une zone conquise pour discuter avec les Ukrainiens.

Helena Schmid

C'est la première fois que Blick se rend en Russie depuis la guerre d'agression contre l'Ukraine.

L'officier de presse nommé Vadym baisse la tête, plisse les yeux, et se fige pendant quelques secondes. Il est attentif à chaque bruit et il scrute le ciel sans relâche. C'est l'aube à Koursk, en Russie. Vadym est ukrainien, et il est en territoire ennemi: il se tient prêt à sauter dans sa voiture militaire au moindre danger pour traverser la frontière à toute vitesse et retourner rapidement en Ukraine.

Pour Blick, il s'agit de la première mission de reportage en Russie depuis le début de la guerre d'agression. Début août, l'armée ukrainienne a donné l'assaut sur la frontière de Koursk et a pris le contrôle de territoires dans la région russe. Mais une contre-offensive est désormais en cours – et le risque d'être touché par des drones ou des missiles russes est désormais accru. Comme le montre le comportement nerveux de l'officier de presse.

Des nuages noirs en forme de champignons à l'horizon, des panaches de fumée dans l'air, des bruits sourds d'impacts. Jusqu'à avant la semaine dernière, l'armée ukrainienne emmenait encore des journalistes à Soudja, la plus grande colonie occupée de Koursk. Mais le ministère de la Défense a dorénavant interdit les visites de presse dans la ville. Les autorités ont toutefois fait une exception: Blick peut traverser la frontière, mais doit rester dans la zone de la douane.

Koursk est désormais une zone dangereuse, disputée par les deux parties.

Dans les ruines des bâtiments de la douane

Les soldats ukrainiens ont installé un checkpoint au poste frontière de Soudja et ne laissent passer que les véhicules militaires autorisés. Quelques centaines de mètres plus loin se trouvent les ruines des bâtiments de la douane. Les revêtements en tôle sont criblés de balles, les fenêtres brisées, des douilles et des morceaux de roquettes traînent partout. «Ces bâtiments ont été détruits lors de l'offensive», explique Vadym.

Le réseau de satellites Starlink, utilisé par l'armée ukrainienne pour communiquer, n'a pas fonctionné ici au début de la guerre. Entre-temps, les troupes ont pu étendre Starlink à leurs territoires en Russie.

Les bâtiments des douanes laissent deviner à quel point cette attaque sur Koursk a été surprenante: les soldats ont laissé derrière eux des documents confidentiels, des denrées alimentaires, des cigarettes et même leurs chaussures.

L'officier de presse Vadym souligne que l'armée ukrainienne respecte le droit international dans sa conquête.

«Nous approvisionnons les civils russes»

L'officier de presse Vadym souligne que l'armée ukrainienne respecte le droit international humanitaire lors de l'invasion. «Nous fournissons de la nourriture et des médicaments aux civils russes qui n'ont pas été évacués de nos régions», dit-il.

La situation humanitaire serait néanmoins difficile, les Russes n'épargnant pas Koursk dans leur contre-offensive. Les frappes aériennes russes auraient entre-temps réduit en cendres des parties de Soudja.

Un poste de douane russe criblé de balles.

La région ukrainienne voisine de Soumy est également bombardée quotidiennement par des missiles. Le village de Yunakivka se trouve à neuf kilomètres à peine de la frontière russe, au milieu des champs de blé. Il a peu plu ces dernières semaines, l'odeur du feu flotte dans l'air.

Aleksandr Stepanovitch a recouvert les fenêtres de sa maison à Yunakivka de panneaux de bois aggloméré. Il plonge la main dans la gouttière, en retire deux éclats de munitions. «C'est russe», s'exclame-t-il.

«Je n'ai pas le cœur à partir d'ici»

Aleksandr Stepanovitch et sa femme, Lioubov Hryhorivna, vivent dans une zone à risque.

Bien que leur quotidien soit à nouveau plus dangereux, Aleksandr Stepanovitch et sa femme, Lioubov Hryhorivna, soutiennent l'offensive de l'armée ukrainienne. «Ces dernières semaines, c'était un peu plus calme, on voyait qu'ils concentraient les combats sur Koursk», raconte la femme de 65 ans.

Champs en feu après une attaque de missiles sur la région de Soumy, limitrophe de Koursk.

Le bruit de trois impacts l'interrompt. De la fumée s'élève à l'horizon. Un champ desséché se consume sous les flammes. Les maisons tout autour sont détruites et abandonnées. Un vieil homme passe sur un vélo rouillé. «Personne n'éteindra ce feu, crie-t-il. Nous n'avons pas d'eau du tout.»

Les habitants sont confrontés à des situations de guerre.

L'armée ukrainienne avait en fait ordonné l'évacuation de ces villages à la frontière. Depuis le début de l'offensive, 22'000 civils ont quitté leur maison. Mais le couple reste. Aleksandr et Lioubov s'occupent du jardin, ils récoltent des légumes et des fruits, ou nourrissent les poules. «J'ai construit cette maison de mes propres mains, explique l'homme. Et je n'ai pas le cœur à partir d'ici.»

«La guerre, c'est comme une partie d'échecs»

Des unités ukrainiennes attendent la prochaine mission sur le front de Koursk, à des postes cachés dans la zone frontalière. Blick rend visite au commandant Iaroslav et à sa troupe. Ils font partie de l'artillerie réactive de la 80e division d'attaque aérienne et ont combattu dernièrement dans la région de Donetsk – où l'armée russe annonce de petits gains de territoire ces derniers temps. La défense ukrainienne est actuellement sous pression.

Le commandant Iaroslav est sur le front.

Iaroslav estime néanmoins qu'il est juste que l'armée ukrainienne mise sur l'attaque. «La guerre, c'est comme une partie d'échecs, réfléchit-il. Notre objectif est de gagner. Il ne suffit pas de protéger nos pions. Nous devons adopter une approche stratégique pour faire pression.»

Pendant l'offensive, Iaroslav et ses camarades ont tiré de multiples missiles. «Nous avons ainsi pu toucher une surface équivalente à 16 terrains de football en très peu de temps, explique-t-il. Lors de l'attaque sur Koursk, les ennemis s'étaient retranchés dans la forêt. La forte concentration des forces ennemies dans une zone rendait donc l'utilisation de multiples missiles idéale.»

Soldats d'Azov contre conscrits russes

Environ 6000 soldats russes ont perdu la vie à Koursk. Des centaines d'autres ont été capturés par les Ukrainiens. Parmi eux, des conscrits, ce qui renforce la position de négociation de l'Ukraine. En effet, le président russe Vladimir Poutine avait promis à son peuple que les conscrits ne seraient pas impliqués dans «l'opération spéciale» en Ukraine.

Pour ramener les conscrits chez eux, le commandement de l'armée russe a dû échanger les prisonniers ukrainiens du bataillon Azov de Marioupol, importants pour lui. Cette manœuvre semble avoir porté ses fruits. Les succès remportés à Koursk redonnent de l'espoir aux habitants d'Ukraine.

En très peu de temps, l'armée ukrainienne a pu progresser dans Koursk.

Au poste frontière russe de Koursk, l'officier de presse Vadym prend un selfie devant l'inscription «Russie». Il se penche à travers la fenêtre brisée d'un bâtiment de la douane et prend un magazine russe. Sur la couverture, une histoire sur le cambriolage d'un braqueur nu – accompagnée d'une photo. Vadym rit et glisse la revue dans la main de la journaliste de Blick. «En souvenir», dit-il, avant de s'écrier d'un air grave: «Nous devons repartir. Sinon, les drones vont nous repérer.»