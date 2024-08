Les cinq secrets que le patron de Telegram va peut-être avouer

1/5 Pavel Durov, âgé de 39 ans, serait à la tête d'une fortune estimée à 15 milliards de dollars.

Richard Werly Journaliste Blick

Mais pourquoi donc Pavel Durov, détenteur d’un passeport français, a-t-il choisi, alors qu’il savait courir le risque d’une arrestation, de faire atterrir son luxueux jet sur l’aéroport parisien du Bourget samedi 26 août? Trois jours après l’interpellation du patron et co-fondateur de la messagerie russe cryptée Telegram, la question reste officiellement posée. Son éventuelle inculpation par un juge français, dans la soirée de ce mercredi, donnera peut-être des premiers éléments de réponse.

Pas de motif officiel en effet, pour cette visite. La seule explication avancée par l’intéressé, star de la planète numérique, est qu’il avait décidé d’honorer une invitation à dîner à Paris. Un argument jugé «peu crédible» par la plupart des experts. S’agirait-il d’une défection déguisée de la part du jeune magnat technologique de 39 ans, dont la fortune est estimée à 15 milliards de dollars? Et quid de sa connaissance intime de quelques secrets russes bien gardés, notamment à propos du plan du Kremlin de libeller en cryptomonnaie une grande partie des transactions commerciales de la Russie, pour échapper aux sanctions occidentales?

Incarcération possible

Alors que son incarcération est possible, les autorités françaises continuent de démentir toute interférence politique dans le processus judiciaire qui a conduit à son interpellation. Seul a été retenu contre lui, comme possible chef d’inculpation, le «manque de coopération de la plateforme avec les autorités, lors d’enquêtes sur des contenus illégaux, notamment en matière d’images pédopornographiques». Reste toutefois cinq questions. Et cinq secrets que le milliardaire détient peut-être et pourrait transmettre à la justice.

Secret 1: Telegram et la guerre

La messagerie Telegram est l’une des plus utilisées pour communiquer, des deux côtés du front, par les militaires russes et ukrainiens. Telegram héberge aussi quantité de chaînes spécialisées dans le suivi du conflit, qui regorgent de données et d’images en temps réel. Il est très peu probable que Pavel Durov dispose des clés de ce réseau qui compte 900 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, sur laquelle les blogueurs russes pro guerre s'appuient pour disséminer leurs informations.

Ses réponses aux enquêteurs français ont sans doute permis à ces derniers de mieux appréhender la réalité de ce réseau social, et de cette messagerie. Il est aussi probable que, compte tenu de l’interpellation de Pavel Durov et de sa probable incarcération en France, de nombreux utilisateurs vont commencer à se méfier.

Secret 2: Poutine et les sanctions

Vladimir Poutine est entouré de nombreux utilisateurs de la messagerie Telegram. Le paradoxe est que Pavel Durov a toujours été, pour le maître du Kremlin, un magnat des technologies très difficile à contrôler. En 2006, face au succès de Facebook aux États-Unis, il avait créé VKontakte, un réseau social qui en reprenait les grandes lignes, avant de devenir l’une des principales plateformes en Russie. Il avait toutefois refusé de censurer des publications, à la demande des autorités russes. Puis, il avait engagé un bras de fer qui l’a conduit à quitter l’entreprise, avant de fuir son pays en 2014.

Samedi 28 août, Pavel Durov ne venait pas de Moscou, mais de Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan. Un endroit crucial de transit pour le commerce russe, frappé par les sanctions occidentales.

Secret 3: Les cryptomonnaies russes

Pavel Durov est souvent comparé à l’Américain Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il en est en quelque sorte l’alter ego Russe. Sa spécificité, toutefois, est de s’être très vite retrouvé sans concurrent direct, contrairement à Zuckerberg. Il s’est aussi retrouvé, via Telegram, au cœur de la fabrication des cryptomonnaies russes dont la Russie vient de légaliser le minage le 31 juillet dernier, pour leur utilisation dans les paiements internationaux.

Nul mieux que Pavel Durov, familier de ce monde numérique russe, pour traduire les deux projets de loi en lien avec les cryptomonnaies: le premier légalise le «minage» et le deuxième autorise, sous conditions, les paiements à des entreprises étrangères sous la forme de cryptoactifs. Les paiements en cryptomonnaies se situaient jusqu’à présent dans une zone grise du droit russe et étaient largement tolérés. Un retournement conséquent puisqu’en 2022, le FSB (service de sécurité intérieure) et la banque centrale russe avaient dit souhaiter une interdiction globale des cryptoactifs.

Secret 4: Les délits de mœurs

Il ne faut pas oublier le motif pour lequel Pavel Durov a été interpellé, et pourrait se retrouver incarcéré: la non-coopération de sa plateforme lors d’enquête sur des contenus illégaux, en particulier pédopornographiques. Or, derrière les utilisateurs se cachent des personnes physiques ou des usines à troll constituées souvent avec l’assentiment de personnalités proches du pouvoir russe.

Les délits de mœurs sont un bon moyen de faire tomber tel ou tel oligarque, que les sanctions ne parviennent pas à cibler suffisamment. Les excès des très riches russes sont sans doute consignés dans les entrailles de Telegram. Pavel Durov sait-il des choses compromettantes?

Secret 5: La monnaie d’échange

Le magnat russe des technologies a été interpellé quelques jours avant le début du procès du chercheur français Laurent Vinatier, employé du Centre pour le dialogue humanitaire de Genève. Celui-ci sera présenté devant le tribunal le 3 septembre. Il sera jugé pour non-respect des obligations visant les personnes désignées «agents de l’étranger» et encourt cinq ans de prison.

Le fait que la police détienne Pavel Durov au même moment ne peut pas être une simple coïncidence. L’obtention de son passeport français en 2021, trois ans après avoir dîné avec Emmanuel Macron, au nom la procédure de «l’étranger émérite» pose d’ailleurs question. Et si Pavel Durov avait, avant l’acquisition de sa nationalité française, était retourné par les services secrets français. Comme dans «Le Bureau des légendes»…