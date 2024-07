Avec piscine et terrain de golf

1/6 Lors de son entrée en fonction, la vice-présidente Kamala Harris s'est vu offrir une immense propriété.

Laszlo Schneider

Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, et son mari, l'avocat Doug Emhoff, ont emménagé en 2021 dans une nouvelle maison à Washington. Le couple vivait auparavant dans une propriété à Los Angeles, mais leur nouvelle demeure n'a rien à lui envier.

La résidence officielle de la vice-présidente se trouve sur le site de l'institut de recherche Naval Observatory: «The Number One Observatory Circle», indique l'adresse de la majestueuse maison du 19e siècle. L'actuel président Joe Biden y a également vécu lorsqu'il était vice-président sous Barack Obama.

Le bâtiment de trois étages dans le style dit «Queen Anne» (un courant architectural anglo-saxon du début du 19e siècle) séduit par ses plans asymétriques, sa tour ronde et ses vérandas. Avec 850 m2 de surface habitable sur un terrain de douze hectares incluant un terrain de golf, il offre beaucoup d'espace. Une quinzaine de pièces à vivre, de chambres à coucher et de bureaux, une salle de fitness de 50 m2 ainsi qu'une piscine et un jacuzzi font partie de la demeure.

Le prochain déménagement est-il pour bientôt?

L'aménagement intérieur de style colonial est adapté aux goûts de chaque occupant. Selon Fox News, Kamala Harris et Doug Emhoff ont donc d'abord dû faire preuve de patience avant de pouvoir emménager, pour cause d'adaptations décoratives et esthétiques. Ils ont vécu temporairement à Blair House, près de la Maison-Blanche.

Le prochain déménagement est-il pour bientôt? Kamala Harris est considérée comme une candidate de premier plan pour les élections présidentielles et pourrait se battre contre Donald Trump pour entrer à la Maison-Blanche.