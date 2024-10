Les milices houthis avertissent par mail que les navires seront attaqués. Depuis, de nombreux cargos évitent le canal de Suez et prennent le chemin le plus long pour contourner l'Afrique.

Christina Benz

Depuis novembre 2023, les milices houthis soutenues par l'Iran ont perpétré près de 100 attaques contre des navires en mer Rouge. Deux ont été coulés, un a été capturé et au moins quatre marins ont perdu la vie. Pourtant, les Houthis ont gentiment mis en garde par mail que les attaques étaient imminentes, selon l'agence de presse Reuters.

«Vous assumez la responsabilité et les conséquences qui découlent de l'inscription du navire sur la liste des interdits», peut-on lire dans un mail reçu le 3 octobre et adressé à une compagnie maritime grecque. Motif de la menace: un navire de la société a accosté dans un port israélien et a ainsi enfreint l'interdiction de passage imposée par les Houthis. Il est en outre précisé que le navire «sera directement attaqué par les forces yéménites dans toute zone qu'elles jugeront appropriée».

«Sincères salutations, marine yéménite»

L'expéditeur du courrier est le Centre de coordination des opérations humanitaires (HOCC) au Yémen. Un organe qui sert d'intermédiaire entre les troupes houthis et les compagnies maritimes commerciales. C'est d'eux que provenaient les premiers e-mails d'avertissement en février: dans le cas où les compagnies maritimes continueraient à «enfreindre les critères d'interdiction et à faire escale dans les ports de l'État usurpateur d'Israël», elles étaient menacées de «sanctions» contre l'ensemble de la flotte.

Depuis, les e-mails d'avertissement sont devenus plus menaçants. Ainsi, des semaines plus tard, la marine yéménite communiquait par mail: «Vos navires n'ont pas respecté la décision des forces armées yéménites.» Plusieurs compagnies maritimes ont reçu le même message. «Des sanctions seront donc prises à l'encontre de tous les navires de votre compagnie. Sincères salutations, marine yéménite», est-il encore précisé, histoire d'y mettre les formes.

Jusqu'à présent, les seuls destinataires connus de telles menaces sont des compagnies maritimes grecques. Aucune d'entre elles ne souhaite être nommée. On ne sait pas si des compagnies maritimes d'autres pays sont également concernées.

Un pétrolier grec en feu pendant des semaines

Depuis le début des attaques des Houthis, le nombre de navires passant par le canal de Suez a nettement diminué. Les données de Lloyd's List montrent que leur nombre est passé d'une moyenne de 2000 par mois avant novembre 2023 à seulement 800 en août 2024. De nombreux cargos préfèrent désormais emprunter le chemin le plus long pour contourner l'Afrique. Les cargos chinois et russes sont épargnés par les attaques, car ils ne sont pas considérés comme des alliés d'Israël.

Près de 30% des attaques des Houthis ont jusqu'à présent été dirigées contre des navires grecs. Ainsi, le pétrolier Sounion, qui a été pris pour cible en août, battait lui aussi pavillon hellène. Il transportait près de 150'000 tonnes de pétrole et a longtemps été considéré comme un danger pour l'environnement. Il a été la proie des flammes pendant des semaines avant que la mission maritime de l'UE Aspides ne puisse remorquer le pétrolier vers une zone sûre.

La mission Aspides a confirmé à Reuters que les milices houthis ont renforcé leurs tactiques en mer Rouge. Il est recommandé aux propriétaires de navires de désactiver leur système de localisation AIS afin de réduire le taux de réussite des missiles houthis de 75% à environ 4%. En outre, il est conseillé de ne pas réagir aux communications de la marine yéménite ou du HOCC.