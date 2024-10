Plusieurs provinces de l'Est de la Turquie ont été secouées mercredi par un séisme de magnitude 5,9, ont annoncé les autorités. Elles n'ont pas fait état de victimes dans l'immédiat.

Séisme de magnitude 5,9 secoue l'Est de la Turquie

Le séisme a eu lieu dans la province de Malatya, meurtrie par un violent séisme en 2023 (archives). Photo: Emrah Gurel

ATS Agence télégraphique suisse

L'Est de la Turquie a été secoué par un séisme de magnitude 5,9, ont précisé les autorités locales. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. Le tremblement de terre s'est produit à 10h46 (09h46 en Suisse) dans le district de Kale, dans la province de Malatya, l'une des provinces meurtries par le violent séisme de magnitude 7,8 du 6 février 2023, qui avait fait plus de 53'500 morts en Turquie et près de 6000 en Syrie voisine.

«Pour l'instant, il n'y a eu aucune perte en vie humaine ni de destruction de biens après le séisme de magnitude 5,9», écrit sur X l'agence publique de gestion des catastrophes (Afad). La municipalité de Malatya a également indiqué qu'aucun «développement négatif» n'était à déplorer à ce stade.

Les écoles primaires et secondaires ont cependant été fermées mercredi à Malatya, a annoncé le gouverneur de la province Seddar Yavuz. La secousse a été ressentie très fortement dans plusieurs grandes villes de la région, dont Diyarbarkir, à quelque 140 km de l'épicentre, selon des correspondants de l'AFP sur place. Des habitants de ces grandes villes se sont aussitôt précipités à l'extérieur de leurs immeubles, selon des images diffusées par les chaînes de télévision turques.