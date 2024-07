Un immense incendie ravage une bâtisse dans la vieille ville de Constance

1/5 Plus de 200 sauveteurs sont occupés à éteindre le feu à Constance.

Sandra Meier

L'incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi, indique la préfecture de police de Constance. Il a ravagé une bâtisse dans la vieille ville, très densément construite. Les maisons environnantes ont été évacuées et un large périmètre de sécurité a été établi autour.

A l'heure actuelle, une personne a été grièvement blessée et 16 autres légèrement. Selon le «Südkurier», deux habitants ont dû être évacués à l'aide d'une échelle pivotante. Deux chiens ont également pu être sauvés.

220 sauveteurs en action

Les travaux d'extinction étaient toujours en cours à 10h. Selon «BRK News», 220 sauveteurs sont en action. Les Allemands reçoivent le soutien de la Suisse afin de maîtriser les flammes. Selon les forces d'intervention, toute la partie est du périphérique de la vieille ville devrait rester fermée toute la journée. La gare et les parkings Marktstätte et Fischmarkt ne seront pas non plus accessibles, rapporte encore le «Südkurier».

On ne sait pas encore pourquoi l'incendie s'est déclaré. La police ne peut pas non plus donner d'indications sur le montant des dégâts. La vieille ville historique de Constance se trouve non loin des rives du lac de Constance et est très appréciée des touristes.