Il y a vingt ans, Antonio Riano a tué un jeune homme de 25 ans à la sortie d'un bar et a pris la fuite. Ce n'est que maintenant que l'homme, aujourd'hui âgé de 72 ans, a été arrêté. L'homme recherché travaillait justement comme agent de la paix au Mexique.

L'un des tueurs les plus recherchés des Etats-Unis travaillait comme policier au Mexique

L'un des tueurs les plus recherchés des Etats-Unis travaillait comme policier au Mexique

1/4 Pendant vingt ans, Antonio Riano est resté dans la clandestinité.

Angela Rosser

Le 19 décembre 2004, Antonio Riano, alors âgé de 52 ans, a tiré dans la tête de Benjamin Becarra, 25 ans, devant un bar de Hamilton, aux États-Unis. Comme l'a rapporté une chaîne de télévision américaine, l'arme du crime a été retrouvée dix jours après l'acte de violence dans un compartiment secret sous le sol de la cuisine de Antonio Riano. Cependant, ce dernier était déjà parvenu à prendre la fuite.

Depuis, aucune trace du tireur n'a été retrouvée. En 2005, son visage est apparu sur les écrans de la série télévisée américaine «Americas Most Wanted» et a été surnommé «El diablo», c'est-à-dire «le diable». Antonio Riano était parvenu à éviter toute arrestation.

Le criminel travaillait comme policier

Comme l'a annoncé le US Marshals Service, l'homme recherché a finalement pu être arrêté. Pendant vingt ans, Antonio Riano est resté introuvable. Le contenu d'un communiqué de presse de l'US Marshals Service est d'autant plus curieux: «Lorsque Riano a été arrêté au Mexique, il s'est avéré qu'il travaillait comme policier local», peut-on lire.

A son arrivée aux Etats-Unis, Antonio Riano a déclaré à la chaîne CBS qu'il voulait simplement aider les habitants du Mexique, son pays d'origine. L'arrestation est due à l'échange continu d'informations entre les autorités et à la «détermination des enquêteurs» qui n'ont pas voulu abandonner cette affaire, poursuit le communiqué de presse.

Selon la chaîne d'information NBC, Benjamin Becarra, qui a été assassiné, était l'ex-petit ami de Stephanie Richardson, la petite amie d'Antonio Riano à l'époque. Dans une interview, elle décrit comment elle a appris l'arrestation. «J'ai vu la nouvelle sur mon téléphone et je suis tombée instantanément à la renverse». Benjamin Becarra était considéré comme une personne affectueuse. Elle a assisté à la première audience au tribunal pour représenter la famille de Becarra et lui rendre justice.

Un fugitif retrouvé sur Facebook

L'enquêteur en chef Paul Newton et son équipe n'ont repris les recherches actives d'Antonio Riano qu'en janvier, après que l'affaire soit devenue un «cold case» en 2006. L'équipe de Newton a finalement retrouvé le fugitif sur Facebook. Paul Newton explique qu'Antonio Riano a quitté sa femme et ses trois enfants il y a 20 ans. Ces derniers vivent toujours à Hamilton.

Publicité

Il a été transporté par avion de Mexico à Cincinnati et a ensuite été placé dans la prison du comté de Butler. Au tribunal, Antonio Riano doit répondre de meurtre et de coups et blessures graves.