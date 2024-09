ATS Agence télégraphique suisse

Travis King a déserté après avoir eu des ennuis avec la police sud-coréenne. Photo: keystone-sda.ch

Le soldat américain qui avait fui en Corée du Nord l'an dernier a plaidé coupable de désertion vendredi devant une cour martiale américaine dans le cadre d'un accord. Il a écopé de douze mois de détention, a annoncé son avocat.

Expulsé par la Corée du Nord

Le 18 juillet 2023, le soldat de deuxième classe Travis King avait, après avoir eu des ennuis avec la justice sud-coréenne, franchi la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord en se mêlant à un groupe de touristes qui visitait la zone démilitarisée séparant les deux pays.

Après avoir été expulsé par la Corée du Nord en septembre, il a été récupéré par les Etats-Unis, où l'armée l'a accusé de désertion, passible de cinq ans de prison, et d'une série d'autres délits. Il a plaidé coupable pour cinq (la désertion, trois chefs d'accusation pour désobéissance à un officier et l'agression d'un sous-officier) des quatorze délits, selon un accord accepté vendredi par un juge militaire.

Altercation avec la police

Il a été condamné à un an de détention, à une dégradation au rang le moins élevé de l'armée et au renoncement à sa paie et à ses indemnités, selon un communiqué de son avocat. Sa peine ayant déjà été effectuée, avec mention de «bon comportement», il a été libéré, selon la même source. Les autres chefs d'accusation ont été abandonnés.

Travis King était basé en Corée du Sud. Il y avait été arrêté après une bagarre en état d'ivresse dans un bar et une altercation avec la police. Il devait retourner aux Etats-Unis pour y faire face à une commission disciplinaire. Mais au lieu de retourner à Fort Bliss, il était sorti à pied de l'aéroport et avait rejoint une excursion touristique dans la zone démilitarisée, puis franchi la frontière fortifiée, où il avait été arrêté par les autorités nord-coréennes communistes.