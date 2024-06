Le «New York Times» appelle Joe Biden à se retirer

Le New York Times estime que Joe Biden n'a été que «l'ombre d'un dirigeant» lors du débat de jeudi à Atlanta contre Donald Trump.

ATS Agence télégraphique suisse

Dans un texte publié vendredi soir et intitulé «pour servir le pays, le président Biden doit quitter la course» à la Maison-Blanche, le journal estime que le président a «échoué à son propre test».

Méconnaissable, Joe Biden a avalé des mots, n'a pas fini certaines phrases et a regardé dans le vide lors du duel télévisé jeudi face à son prédécesseur républicain à la Maison-Blanche.

«Joe Biden a été un président admirable. Sous son commandement, la nation a prospéré et a commencé à relever une série de défis à long terme et les plaies ouvertes par Donald Trump ont commencé à se refermer. Mais le plus grand service public que pourrait rendre aujourd'hui Joe Biden serait d'annoncer qu'il ne se représentera pas à l'élection», ajoute le New York Times.