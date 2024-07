Le puissant typhon Gaemi touche terre à Taïwan

Après avoir déjà causé huit morts, Gaemi a touché terre dans la nuit de mercredi à jeudi à Taïwan. Les écoles ont été fermées et des milliers de personnes évacuées en prévision du typhon qui devrait être «le plus puissant» à frapper l'île en huit ans.

Le typhon a, avant son arrivée à Taïwan, causé des pluies torrentielles et des vents violents à Manille.

ATS Agence télégraphique suisse

«Selon les dernières données météorologiques, le centre (du typhon Gaemi) a touché terre près de Nan'ao, dans le comté de Yilan, aujourd'hui vers minuit (18h00 mercredi en Suisse)», a indiqué l'Administration centrale de la météo de Taïwan sur Facebook. «Les vents et la pluie continuent de s'intensifier, menaçant plusieurs régions de Taïwan (et les îles voisines) de Penghu, Kinmen et Matsu», a averti l'administration en appelant le public à être en «alerte maximale».

«Gaemi devrait être le typhon le plus puissant en huit ans à toucher terre à Taïwan depuis le typhon Nepartak en 2016», a déclaré un peu plus tôt à l'AFP Huang En-hong, un prévisionniste des services météorologiques taïwanais. Avant même son arrivée, le typhon a causé des pluies torrentielles et des vents violents qui ont provoqué la mort d'un motard, écrasé par la chute d'un arbre à Kaohsiung, une ville du sud, et d'une femme dans la province de Hualien, dans le nord-est, ont déploré les autorités.

Des milliers d'évacués

Plus de 8000 personnes ont été évacuées de trois régions septentrionales, en particulier de celle de Hualien, une zone montagneuse présentant un risque élevé de glissements de terrain. Dans la soirée, près de 200 personnes avaient été blessées à Taïwan et plus de 290'000 foyers étaient privés d'électricité, ont annoncé les autorités.

Le président taïwanais Lai Ching-te a exhorté tout le monde à «donner la priorité à la sécurité». «Gaemi est le premier typhon cette année à toucher terre à Taïwan», a souligné M. Lai devant la presse. «J'espère que grâce à nos efforts communs, l'impact du typhon pourra être réduit (...). J'encourage également mes concitoyens à travers le pays à ne pas sortir, à moins que cela ne soit nécessaire, pendant le typhon, et surtout pas dans des endroits dangereux».

Les autorités taïwanaises ont décrété mercredi jour chômé pour minimiser les risques et écoles et bureaux resteront fermés jeudi dans plusieurs villes du pays, dont Taipei. Les autorités taiwanaises avaient déjà annulé certaines manoeuvres militaires annuelles mardi, en raison des conditions météorologiques.

Des vagues massives

La circulation des trains et des ferries a été provisoirement arrêtée et des centaines de vols internationaux et intérieurs ont été annulés mercredi. «Nous nous attendons à ce que l'impact du typhon s'étende» jusqu'à vendredi, a averti Cheng Jia-ping, le chef de l'administration météorologique centrale de Taïwan, ajoutant que le public devait «prendre des précautions contre les fortes pluies et les vents violents». Des vagues massives se sont abattues sur la côte du comté de Yilan, dans le nord-est. A Taipei, les magasins et les bureaux du gouvernement ont été fermés en raison du jour chômé.

Le géant taïwanais des puces électroniques TSMC a assuré qu'il maintiendrait une production normale et que l'entreprise «avait activé les procédures de préparation à l'alerte au typhon» dans toutes ses usines. Taïwan est habitué à des tempêtes tropicales fréquentes de juillet à octobre mais les experts considèrent que le changement climatique a augmenté leur intensité.

Le typhon devrait traverser le détroit de Taïwan et frapper jeudi les provinces orientales chinoises où les autorités ont émis une alerte rouge aux tempêtes et suspendu partiellement la circulation des trains pour ce jour-là. Les médias, citant les autorités, ont signalé que des vagues de quatre à six mètres de haut pourraient s'abattre sur les côtes.

Au Japon, les autorités d'Okinawa, une région insulaire du sud, ont invité la population à «faire preuve d'une grande vigilance face aux tempêtes, aux fortes vagues» et aux inondations. Dans le nord des Philippines, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations généralisées à Manille et des glissements de terrain, qui ont entraîné la mort de six personnes.