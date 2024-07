Joe Biden a déclaré son retrait de la course à la présidence lors d'une allocution télévisée et a vanté les mérites de Kamala Harris pour lui succéder. La réaction de Donald Trump ne s'est pas fait attendre. Le républicain l'a taclé sans ménagement.

Dans un discours à la nation, le démocrate Joe Biden a justifié dans la nuit de mercredi à jeudi son retrait de la course à la présidence des Etats-Unis et a sonné le glas de sa longue carrière politique. Il a profité de l'occasion pour vanter les mérites de sa vice-présidente Kamala Harris comme candidate de remplacement. Il a clairement indiqué qu'il entendait rester président des Etats-Unis jusqu'à la fin de son mandat.

La réaction du candidat républicain à la présidence Donald Trump ne s'est pas fait attendre. Lors de son allocution, Joe Biden a déclaré: «Je vénérais cette fonction, mais que j'aimais davantage mon pays.» En se retirant de la course à la présidence, il voulait «passer le relais à une nouvelle génération». C'est «la meilleure façon d'unir notre nation».

En avion privé après un meeting de campagne

Peu avant le discours de Joe Biden, Donald Trump venait de terminer un meeting de campagne dans le «Swing State» de Caroline du Nord. Il a ensuite écouté le discours à la nation dans son avion privé. Un collaborateur de campagne a publié une photo peu après. «Hey Joe... tu es viré!», peut-on lire en légende.

Sur son réseau social Truth Social, Trump a largement commenté l'allocution. «Le tricheur Joe Biden et la menteuse Kamala Harris sont une grande honte pour l'Amérique. On n'a jamais vu ça!» Tout cela en lettres capitales. Le discours de Joe Biden était «à peine compréhensible et tellement mauvais».

«Kamala Harris est pour l'exécution des bébés»

De nombreux républicains reprochent à Joe Biden de ne pas être en mesure d'être candidat à la présidence et de ne plus pouvoir exercer la fonction de président. La Maison Blanche insiste: le retrait de Joe Biden de la campagne électorale n'est pas dû à des raisons de santé.

Lors du meeting de campagne en Caroline du Nord, Donald Trump a violemment attaqué la vice-présidente Kamala Harris. Il l'a qualifiée de «folle d'extrême gauche qui va détruire notre pays».

Donald Trump a également déclaré que l'actuelle vice-présidente était favorable à «l'exécution» des bébés. «Elle veut des avortements aux huitième et neuvième mois de grossesse. L'exécution d'un bébé ne la dérange pas, et ce, même jusqu'à la naissance et même après la naissance», a déclaré l'homme de 78 ans. Kamala Harris avait accusé Donald Trump de vouloir interdire l'avortement. Lors de son meeting de campagne, le républicain a en outre reproché à la politicienne d'avoir échoué dans sa politique frontalière.