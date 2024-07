Un militaire blessé au couteau à Paris, un suspect interpellé

Un militaire français a été blessé au couteau à la gare de l'Est à Paris. Le suspect de 40 ans, déjà connu de la justice, a été interpellé.

L'opération Sentinelle a été lancée en 2015 après l'attentat contre le magazine satirique Charlie Hebdo dans la capitale française. Les patrouilles de soldats, lourdement armés, font depuis partie du quotidien des Parisiens.

Un militaire français participant à une patrouille antiterroriste a été blessé par un homme armé d'un couteau à la Gare de l'Est à Paris, et le suspect a été interpellé, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Cette agression intervient à moins de deux semaines de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août).

L'agresseur aurait crié «Dieu est grand»

L'assaillant, âgé de 40 ans, est déjà connu de la justice pour un meurtre commis en 2018, affaire pour laquelle il avait été interné en psychiatrie, ont indiqué à l'AFP des sources policières

Cet homme, né en République démocratique du Congo, est de nationalité française, selon l'une de ces sources. Selon les premiers éléments, il «se dit chrétien et aurait crié 'Dieu est grand' en français» lors de l'agression, a précisé une autre source policière. Il dit avoir agi «parce que les militaires tuent des gens dans son pays», a ajouté cette source.

Le pronostic vital du militaire «n'est pas engagé», a précisé M. Darmanin sur X. Le soldat a été blessé à l'épaule, a précisé une source policière à l'AFP.

«Soutien et reconnaissance à nos forces armées»

«Pensées au militaire blessé ce soir à Gare de l'Est, déployé dans le cadre de l'opération Sentinelle», a écrit sur X le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. «Soutien et reconnaissance à nos forces armées qui participent plus que jamais à assurer la sécurité des Français», a-t-il ajouté.

Publicité

L'opération Sentinelle a été lancée en 2015 après l'attentat contre le magazine satirique Charlie Hebdo dans la capitale française. Les patrouilles de soldats, lourdement armés, font depuis partie du quotidien des Parisiens.

En février 2017, un Egyptien avait attaqué à la machette des militaires de l'opération Sentinelle en faction au Carrousel du Louvre, tout près du musée du Louvre à Paris, en criant «Allah Akbar».