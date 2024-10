Après la mort d'une Américaine de 64 ans dans une capsule de suicide Sarco à Schaffhouse, la police néerlandaise a perquisitionné le bureau de l'inventeur Philip Nitschke à Haarlem, près d'Amsterdam. Plusieurs ordinateurs et prototypes ont été saisis.

L'inventeur de Sarco Philip Nitschke dans la capsule de suicide. Photo: keystone-sda.ch 1/4

Johannes Hillig

Il est l'inventeur de la capsule de suicide et est surnommé «Dr. Tod»: Philip Nitschke, 77 ans, a des ennuis avec la police. A la demande des autorités suisses, la police néerlandaise a perquisitionné son bureau à Haarlem, à une vingtaine de kilomètres d'Amsterdam. Le parquet a confirmé cette information aux médias néerlandais.

Les autorités ont perquisitionné lundi les locaux d'Exit International, organisation fondée par Philip Nitschke. Ils y ont saisi plusieurs ordinateurs ainsi que le premier prototype de Sarco, qui ne fonctionnait pas. Exit compte environ 30'000 membres et lutte pour une fin de vie digne et autodéterminée.

Des personnes temporairement arrêtées

Le mois dernier, le décès d'une Américaine dans la capsule de suicide Sarco, située dans une forêt du canton de Schaffhouse, a fait les grands titres. Cette femme de 64 ans souffrait depuis de nombreuses années d'une déficience immunitaire.

Plusieurs personnes proches de l'organisation The Last Resort, branche suisse d'Exit international, ont été temporairement arrêtées. Le parquet a ouvert une procédure à leur encontre pour incitation et complicité de suicide.

«Elle a presque immédiatement appuyé sur le bouton»

Après le décès de l'Américaine en Suisse, Philip Nitschke s'est dit «ravi de constater que Sarco a fonctionné exactement comme il avait été conçu, c'est-à-dire en permettant une mort volontaire, non médicamenteuse et pacifique au moment choisi par la personne».

Comme le rapporte le journal néerlandais «Volkskrant», Philip Nitschke a suivi la mort de la femme depuis l'Allemagne grâce à un oxymètre, un cardiofréquencemètre et une caméra installés dans la capsule. «Quand elle y est entrée, elle a presque immédiatement appuyé sur le bouton. Elle n'a rien dit. Elle voulait absolument mourir. J'estime qu'elle a perdu connaissance dans les deux minutes et qu'elle est morte au bout de cinq minutes. Cela ressemblait exactement à ce à quoi nous nous attendions.»