AFP Agence France-Presse

De nouvelles pousses sur la souche du célèbre arbre de Sycamore Gap, dont l'abattage sauvage avait créé un émoi considérable au Royaume-Uni, laissent augurer l'espoir d'une repousse de cet érable deux fois centenaire, a annoncé jeudi le National Trust.

Selon l'organisme qui gère de nombreux lieux du patrimoine britannique, huit nouvelles pousses sont apparues sur la souche de l'arbre, blotti entre deux collines dans un paysage spectaculaire dans le nord de l'Angleterre.

De nouvelles pousses avec de petites feuilles mesurant deux à quatre centimètres sont apparues. Elles ont été observées par un gardien du parc du mur d'Hadrien, Gary Pickles, qui effectuait des contrôles de routine dans la zone.

De belles pousses ont fait leur apparition sur la souche.

La souche se régénère!

«J'étais le premier sur les lieux quand l'arbre a été découvert abattu, et je me souviens avoir dit à la hâte qu'il avait disparu», a-t-il déclaré, «aujourd'hui, j'espère pouvoir dire qu'il est de retour». Cet érable, élu «arbre de l'année» en 2016 et qui apparaissait au cinéma dans le film «Robin des Bois» avec Kevin Costner en 1991, se dressait tout près du mur d'Hadrien, érigé à l'époque romaine pour empêcher l'invasion des barbares, un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Selon Andrew Poad, responsable du site du mur d'Hadrien pour le National Trust, l'arbre était «mature» et «vigoureux» lorsqu'il a été abattu. «Il y a toujours le potentiel que la souche se régénère», a-t-il ajouté, jugeant «formidable de voir la repousse». Afin de ne pas compromettre les chances de succès, il a appelé le public à ne pas toucher les pousses.

L'arbre avait été tronçonné par des ados en septembre 2023.

Une enquête pénale avait été ouverte, donnant lieu à des poursuites contre deux hommes pour les dommages causés à l'arbre ainsi qu'au mur d'Hadrien. Un mois après avoir été retrouvé abattu, l'arbre avait été découpé et enlevé par les autorités. Des experts envisageant une possible repousse à partir de sa souche.