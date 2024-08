Voici les pays où vous pouvez vous expatrier à moindre coût

1/7 La première place revient à un pays d'Asie du Sud-Est.

Janine Enderli

Pas moins de 53 pays ont été analysés par le portail «Internations» en ce qui concerne leur accessibilité financière pour les expatriés. Chaque année, la plateforme établit un classement dans lequel figurent les dix pays les plus avantageux pour les émigrés. En 2024, aucun pays européen n'a été classé parmi les dix premiers.

Voici comment le classement a été établi: les expatriés ont évalué trois facteurs différents sur une échelle de 1 (très mauvais) à 7 (très bon). Parmi eux, la sécurité financière générale, la satisfaction de leur situation financière et le niveau de confort permis par le revenu disponible du ménage des personnes interrogées.

Pour figurer dans le classement, un pays doit compter au moins 50 personnes interrogées. En 2024, 53 destinations sont entrées dans la course.

1 Le Vietnam

En 2024, le Vietnam conserve sa première place dans le Personal Finance Index. Non seulement plus de quatre expatriés sur cinq estiment que le coût de la vie y est avantageux, mais la moitié d'entre eux le considèrent même comme très bon. Plus des deux tiers estiment même que le revenu disponible de leur ménage est plus que suffisant pour vivre confortablement.

«Les gens sont très sympathiques et le coût de la vie est très bas», a déclaré une expatriée étasunienne à «Internations».

2 La Colombie

En deuxième position, on trouve le premier pays sud-américain du classement. Les personnes interrogées soulignent le faible coût de la vie en Colombie. Outre cet aspect, ils considèrent surtout le mode de vie détendu comme positif. De plus, il n'est pas difficile de nouer des contacts sociaux dans le pays.

Publicité

3 L'Indonésie

Avec l'Indonésie, c'est un deuxième pays d'Asie du Sud-Est qui se hisse sur le podium. Près des trois quarts des personnes interrogées en Indonésie sont satisfaites de leur situation financière et peuvent vivre confortablement.

«Ce que j'aime en Indonésie? Le climat, la sécurité et la tranquillité, la gentillesse, l'air pur et la nature», a détaillé un expatrié canadien à la plateforme. Selon lui, l'arrivée des étrangers dans une nouvelle vie est particulièrement facilitée dans ce pays.

4 Le Panama

Près des trois quarts des personnes interrogées au Panama sont satisfaites de leur situation financière. C'est non seulement 20% de plus que la moyenne mondiale, mais cela signifie aussi que le pays occupe globalement la 4ᵉ place. Au total, 88% des sondés estiment que leur revenu disponible est suffisant pour mener une vie agréable. Le pays convainc principalement en matière de logement. C'est le pays où les expatriés trouvent le plus facilement un endroit où loger.

5 Les Philippines

La facilité à s'intégrer sur le marché du travail est le principal argument en faveur des Philippines, qui arrivent en cinquième position. Selon l'enquête «Expat Insider», l'adaptation y est facile. De plus, l'amabilité des locaux fait de ce pays l'une des meilleures options pour s'expatrier. L'Inde, le Mexique, la Thaïlande, le Brésil et la Chine (de la 6ᵉ à la 10ᵉ place) complètent le top 10.

Publicité

La Suisse à la 39ᵉ place

Parmi les pays européens, aucun ne s'est classé parmi les dix premiers. Cependant, avec sa 13ᵉ place, le Portugal est clairement en tête sur le continent européen.

Quant à la Suisse, elle s'est retrouvée à la 39ᵉ place du classement, juste derrière Chypre et l'Allemagne. Trois expatriés sur cinq sont insatisfaits du coût général de la vie en Suisse, indique l'étude. Ceci est en partie compensé par les revenus élevés: 58% indiquent disposer d'un revenu annuel brut d'au moins 100'000 dollars américains.

À la traîne du classement se trouve le Canada (53ᵉ). C'est surtout le coût de la vie qui semble agacer les expatriés dans ce pays nord-américain. «Le coût de la vie est follement cher. Sortir pour manger ou boire ressemble à un luxe», témoigne une personne interrogée. Bien que les taux d'inflation aient ralenti au cours de l'année 2023, les expatriés au Canada sont toujours confrontés à une hausse des prix, notamment pour la nourriture, le loyer et les hypothèques.