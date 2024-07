Des cambrioleurs utilisent de l'acide nitrique pour s'introduire dans les logements à Stockholm.

AFP Agence France-Presse

La police suédoise enquête sur une cinquantaine de cambriolages commis avec de l'acide nitrique depuis fin mai essentiellement dans le centre de Stockholm, et étudie l'hypothèse d'un réseau ayant agi dans d'autres pays européens. «Il y a eu 49 cambriolages» depuis le 20 mai, a indiqué mercredi à l'AFP l'un des porte-parole de la police suédoise Ola Österling, précisant qu'il existe «probablement un certain nombre de cas non enregistrés».

Le chiffre pourrait augmenter puisque la police «attend que les locataires d'appartements, principalement dans le centre de Stockholm, reviennent de leurs vacances». Ola Österling affirme qu'il n'y a «pas de suspect pour le moment». Plusieurs cadenas forcés ont été envoyés à la police scientifique, qui a pu confirmer l'utilisation d'acide nitrique, un liquide incolore corrosif.

Corrosion des serrures

Dans un entretien à la télévision publique suédoise SVT, Monica Krüger, de la police des frontières, détaille le mode opératoire observé lors des cambriolages: «Ils introduisent de l'acide nitrique (...) dans la serrure cylindrique et cet acide provoque la corrosion du métal, ce qui permet de forcer la serrure.»

«L'acide nitrique est mélangé à un autre acide pour accélérer la corrosion, mais nous n'en sommes pas encore tout à fait sûrs», indique Mme Krüger à l'agence de presse suédoise TT. Si la méthode utilisée ne fait aucun bruit, l'acide rejette une forte odeur qui se propage dans la cage d'escalier : il est donc facile pour les résidents de l'immeuble de se rendre compte qu'il se passe quelque chose.

Depuis deux ans, des cas de cambriolages similaires commis avec de l'acide ont été recensés en Allemagne, en France, en Belgique, en Autriche et au Portugal. «Nous coopérons à présent avec les polices étrangères et Europol (une agence européenne de police criminelle) pour déterminer si le même réseau est à l'origine des cambriolages», dit Mme Krüger à TT.

Selon elle, l'une des hypothèses est qu'il s'agisse d'un gang de voleurs étrangers se déplaçant entre différents pays. «Comme nous avons observé le même modus operandi à l'étranger, nous ne pouvons pas exclure qu'ils soient venus en Suède et qu'ils y opèrent». En août 2023, cinq Géorgiens avaient été mis en examen en région parisienne pour des dizaines de cambriolages commis avec de l'acide en période de vacances estivales.