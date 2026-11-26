DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Culture
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
News
Allemagne: la police intercepte une conductrice imprudente
Gros excès de vitesse en Allemagne
Une conductrice de 19 ans roule à 192 km/h sur l'autoroute
Au volant d'une Jaguar, une jeune femme de 19 ans a atteint les 192 km/h sur un autoroute en Allemagne. La vitesse maximale autorisée était de 120.
Publié: il y a 7 minutes
Partager
Partager
Articles les plus lus