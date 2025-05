1/4 Un ATR 42 de Zimex Aviation en service. Photo: PD

Patrik Berger

La compagnie aérienne suisse Zimex Aviation, basée à Glattbrugg, dans le canton de Zurich, vole depuis plus de 50 ans et opère avec succès dans le secteur du fret. Mais aujourd'hui, l'entreprise suisse est confrontée à de sérieuses turbulences, comme le rapporte le portail Aerotelegraph.

La raison? Une grosse commande de l'entreprise logistique suédo-danoise Post Nord. Depuis près de cinq ans, Zimex transportait des lettres entre différentes villes suédoises telles que Göteborg, Örebro et Visby. Ces transports se faisaient à l'aide d'avions ATR-42 pour le compte de Post Nord.

Dorénavant, Post Nord a décidé d'arrêter tous les vols de courrier en Suède jusqu'en août et de miser à la place sur le transport par train et par camion. La baisse du volume de courrier en Europe et l'arrêt de la distribution au Danemark par Post Nord sont à l'origine de cette décision.

100 employés touchés en Suisse

Pour Zimex, fondée en 1969, la disparition de cette mission représente un coup de frein considérable. Elle a notamment nécessité une restructuration. L'entreprise, qui emploie 300 personnes, dont environ un tiers en Suisse, a déjà lancé une procédure de consultation, comme cela est prévu en cas de licenciements collectifs. L'objectif? Trouver des solutions avec le personnel afin de limiter au maximum les réductions d'effectifs.

L'entreprise n'a pas donné de chiffres concrets à Aerotelegraph concernant les postes concernés ou les répercussions sur sa flotte. Zimex souligne que le marché du wet-lease, dans lequel les avions et leur équipage sont loués à d'autres compagnies aériennes, est par nature changeant.