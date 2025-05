il y a 29 minutes

Zelensky «prêt» à des pourparlers, pour autant que Moscou s'engage à un cessez-le-feu

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu'il attendait de la Russie qu'elle s'engage à respecter un cessez-le-feu de 30 jours à partir de lundi et que Kiev était «prêt» à des pourparlers directs avec Moscou comme l'a proposé son homologue russe Vladimir Poutine. «Il est inutile de poursuivre la tuerie, ne serait-ce qu'une seule journée. Nous attendons de la Russie qu'elle confirme un cessez-le-feu, complet, durable et fiable, à partir de demain 12 mai, et l'Ukraine est prête à la rencontrer», a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

Photo: IMAGO/Bestimage

Le président ukrainien a également déclaré qu'il voyait un «signe positif» dans le fait que la Russie commençait à envisager de mettre fin à la guerre en Ukraine, lancée en février 2022. «Le monde entier attend cela depuis très longtemps. Et la toute première étape pour véritablement mettre fin à une guerre est un cessez-le-feu», a-t-il ajouté.

Source: AFP