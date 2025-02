Zelensky dit être prêt à des négociations directes avec Poutine

Des sites énergétiques en feu après une attaque de drones ukrainiens

Soixante-dix drones ukrainiens ont été interceptés et détruits dans la nuit de dimanche à lundi, au-dessus de six régions russes, notamment celles de Rostov et de Volgograd (sud-ouest), a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. L'Ukraine a confirmé l'attaque contre ces sites énergétiques, sans toutefois les revendiquer.

Des pompiers éteignent un incendie dans une usine de production textile suite à des tirs de drones. Photo: Anadolu via Getty Images

Kiev a intensifié ses attaques aériennes contre les installations énergétiques et militaires russes ces derniers mois, une campagne décrite comme une juste réponse aux bombardements incessants de la Russie contre ses villes et son réseau énergétique.

Dans la région de Volgograd, «une attaque massive de drones aériens" a provoqué un "incendie dans une raffinerie de pétrole», selon un communiqué de l'administration régionale publiée sur Telegram. «Personne n'a été blessé», a-t-elle assuré.

Dans la région d'Astrakhan, l'attaque a visé des «sites d'infrastructure énergétique», en provoquant un incendie, a indiqué sur Telegram le gouverneur régional Igor Babouchkine. Selon des médias locaux, le feu s'est déclaré dans une importante usine de traitement du gaz du géant gazier russe Gazprom à Astrakhan.