L'Iran a annoncé jeudi la réouverture de son espace aérien, y compris au-dessus de Téhéran. «Les aéroports internationaux de Mehrabad et d'Imam Khomeini à Téhéran, ainsi que ceux du nord, de l'est, de l'ouest et du sud du pays, ont été remis en service et sont prêts à assurer des vols», a annoncé l'agence officielle Irna. L'espace aérien iranien avait été totalement fermé le 13 juin après le début de l'attaque sans précédent lancée par Israël contre l'Iran.

Le 25 juin, au lendemain du cessez-le-feu, les vols avaient progressivement repris mais uniquement dans l'est du pays. L'Iran avait ensuite étendu le 28 juin la réouverture de son espace aérien aux compagnies étrangères qui survolent son territoire.

Jeudi, l'agence Irna a précisé que seuls les aéroports d'Ispahan (centre) et de Tabriz (nord-ouest), deux villes visées à plusieurs reprises par les frappes israéliennes, resteraient fermés jusqu'à ce que les infrastructures soient de nouveau opérationnelles.