Elon Musk s'est affiché au rallye de Donald Trump au Madison Square Garden, en compagnie de sa mère, son fils — baptisé XÆA-Xii — et Melania Trump. Un exemple du mélange entre sa vision de la famille et son soutien politique au candidat Républicain. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Trois manoirs adjacents pour onze enfants et deux de leurs trois mères: c'est la famille peu conventionnelle qu'Elon Musk espère réunir à grands coups de millions de dollars. Selon le «New York Times», ce mardi 29 octobre, l'homme le plus riche du monde s'est approprié deux demeures voisines de celle qu'il possède déjà à Austin, la capitale de l'Etat américain du Texas, pour 35 millions de dollars.

Son objectif de père de famille? Que ses plus jeunes bambins puissent vivre et grandir ensemble, et qu'il puisse optimiser le temps passé avec eux, selon quatre sources au courant de ses plans.

Un total de 11 gamins

Elon Musk et sa première femme Justine Musk ont eu cinq enfants, dont une fille transgenre — Vivian Musk — qui a vivement critiqué les positions transphobes de son père. Ensuite, Shivon Zilis — directrice des opérations de la start-up d'Elon Musk Neuralink — a eu trois gosses, dont deux jumeaux conçus in vitro, avec son patron. Toutes deux pourraient venir habiter ensemble dans la multipropriété d'Austin.

Ce qui n'est pas le cas de la musicienne Claire Boucher, surnommée Grimes, en conflit légal avec le père de ses trois enfants. Mais ces secrets familiaux révélés par le média de référence aux USA ne sont pas qu'une problématique personnelle. La vision de la famille du boss de X, Tesla et SpaceX est au cœur de l'article.

Obsédé par la natalité en berne

Soutien de poids pour Donald Trump, Elon Musk partage les préoccupations de l'ex-président et candidat républicain sur la natalité en baisse. Le sujet est même devenu une obsession pour l'adepte de la fécondation in vitro, qui croit en la nécessité d'augmenter la population mondiale.

Sa large progéniture peut en témoigner, mais ce n'est pas tout. «Il a même offert son propre sperme à des amis et à des connaissances, dont l'ancienne candidate indépendante à la vice-présidence Nicole Shanahan», détaille le «New York Times», citant deux sources.

En juin dernier, Elon Musk s'était servi de X pour inviter les utilisateurs à avoir le plus d'enfants possible. «Avoir des enfants devrait être une urgence nationale», avait lâché le milliardaire sur sa plateforme.