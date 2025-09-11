Dernière mise à jour: il y a 25 minutes

La police du Capitole américain a réagi jeudi à un incident survenu au siège du parti démocrate à Washington D.C., comme l'écrit sur X le journaliste Burgess Everett. Tout est finalement rentré dans l'ordre.

Intervention au QG du parti démocrate pour une (fausse) alerte à la bombe

1/2 Une alerte à la bombe a visé le siège du Parti démocrate à Washington. Photo: keystone-sda.ch

Une alerte à la bombe a visé le siège du Parti démocrate à Washington D.C., rapporte Sky News sur X. «La police de Washington D.C. intervient après une menace d’explosif au quartier général du Democratic National Committee. Le bâtiment est en cours de fouille, mais aucun engin explosif n’a été découvert jusqu’ici», précise la chaîne.

Un peu plus tôt, le journaliste Burgess Everett avait indiqué sur X que des policiers s’étaient déployés autour du siège des démocrates. Les élus et le personnel ont été invités à s’éloigner des lieux.

Durant la soirée, le soulagement est arrivé! Comme le rapportait Fox News, la police a qualifié l'alerte à la bombe de «non crédible».