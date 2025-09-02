Cyril Hanouna a fait son grand retour sur les écrans. Mais dès sa première émission, malgré l’interdiction de parler politique, l’animateur a replongé dans ses travers.

Cyril Hanouna signe un retour fracassant à la TV… et déraille

Cyril Hanouna signe un retour fracassant à la TV… et déraille

Cyril Hanouna a donné le coup de feu de son émission «Tout beau tout n9uf» sur W9, lundi 1er septembre. Photo: W9

Solène Monney Journaliste Blick

Une arrivée digne d’Hollywood. Cyril Hanouna a signé son grand retour en survolant une scène, suspendu à des câbles, lunettes de soleil vissées sur le nez, porté par une musique live émouvante et salué par une petite foule. Micro à la main, «Baba» atterrit sur le tapis rouge devant les studios et lance un tonitruant «Balancez-moi du son», puis se déhanche, maladroit, mais sûr de son effet, sur un rythme effréné. De quoi faire sourire.

Une entrée à son image: excessive, spectaculaire (et exaspérante). Et pour cause, l’animateur faisait son retour télévisé après plusieurs mois d’absence. Depuis le 1er septembre, il anime sur W9 l’émission «Tout beau tout n9uf». Une seule consigne lui avait été donnée par le groupe M6: bannir la politique. Evidemment, Cyril Hanouna a choisi de faire l’inverse et a mis les pieds dans le plat... plusieurs fois.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les débats s'enchainent

Le groupe M6, auquel appartient W9, avait en effet demandé à Cyril Hanouna de privilégier le divertissement et d'éviter soigneusement les sujets politiques ou polémiques auxquels il était habitué dans son ancienne émission «Touche pas à mon poste» sur C8, rapporte le Huffington Post. Râté.

«François Bayrou déclare que ce sont les Français qui dépensent l’argent public: êtes-vous d’accord?», a-t-il lancé à sa vingtaine de chroniqueurs. L'ancien protégé de Bolloré en profite pour livrer son analyse et assure ne pas croire à une dissolution.

Quelques instants plus tard, il embraye sur un deuxième sujet: la pause numérique instaurée dans certains collèges, cheval de bataille de la ministre de l'Education nationale, Elisabeth Borne.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

TPMP bis?

Lors de la nouvelle émission «TBT9», impossible de ne pas y voir un air de déjà-vu. La ressemblance avec «TPMP» est criante: mêmes chroniqueurs, même plateau, même animateur et même débat (un peu édulcoré quand même). Et même un retour inattendu: Matthieu Delormeau, absent depuis deux ans, est réapparu à l’écran. L’homme de 51 ans, longtemps perçu comme le souffre-douleur de «Baba», revient malgré ses récents démêlés judiciaires liés à l’achat de cocaïne. Il rejoint l’équipe en tant que chroniqueur régulier.

Pour les fans, l’overdose est garantie: en plus de W9, Cyril Hanouna s’installe aussi sur les ondes de Fun Radio. Au total, pas moins de six heures d’antenne quotidienne. De quoi confirmer que le trublion du PAF n’a pas fini de faire parler de lui.