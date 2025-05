L'office du tourisme de Copenhague lance CopenPay, une initiative récompensant les touristes écoresponsables. Le programme offre des avantages aux voyageurs arrivant en train et séjournant plus de quatre jours, encourageant ainsi un tourisme plus durable.

La location de vélo est gratuite pour les touriste écoresponsables. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Récompenser les voyageurs respectueux de l'environnement, c'est l'objectif de l'office du tourisme de Copenhague qui a annoncé lundi proposer des avantages aux plus vertueux, notamment ceux qui arrivent par train dans la capitale danoise.

L'initiative baptisée CopenPay, testée sur une petite échelle en 2024, «vise à sensibiliser les voyageurs à voyager de manière plus responsable», a expliqué à l'AFP le PDG de Wonderful Copenhagen, Søren Tegen Pedersen. L'accent est mis sur les transports, secteur le plus polluant. Les voyageurs sont encouragés à arriver en train et à rester plus de quatre jours sur place. A la clé, des locations de vélo gratuites.

En échange d'une action bénéfique pour le climat, les touristes pourront également bénéficier de visites à tarif réduit, de cours de yoga ou repas végétarien gratuits. Les touristes y seront sensibilisés via des panneaux publicitaires et des réclames disponibles à travers la ville et sur les réseaux sociaux. La campagne s'ouvrira le 17 juin pour une durée de neuf semaines. Au total, 90 endroits y participent, dans la capitale et ses environs, dont le musée national et la piste de ski urbaine Copenhill.

Initiative plébiscitée en 2024

Pour Goboat, service de location de bateaux à moteur électrique alimentés par des panneaux solaires, participer à l'expérience permet de montrer son engagement. «L'an dernier, 500 personnes se sont précipitées sur notre offre qui consistait en une heure de bateau gratuite en échange de ramassage de déchets dans les eaux du port, on n'a même pas pu satisfaire la demande», dit à l'AFP l'un des responsables de l'entreprise, Mads Pilegaard Sander.

En 2024, sur un mois, 75'000 touristes avaient participé à l'expérience. Les locations de vélo avaient augmenté de 29%, des tonnes de déchets avaient été collectées et 98% des participants avaient déclaré recommander l'initiative, a souligné l'office du tourisme.