A Valence, des touristes néerlandais à vélo se sont retrouvés en pleine manifestation anti-touristes. Les échanges ont vite dégénéré en insultes, bousculades et cris. Une scène devenue symbole du ras-le-bol face au surtourisme en Espagne.

Des touristes néerlandais ont été encerclés par les habitants de Valence... lors d'une manifestation anti-touriste.

Mauvais endroit, mauvais moment. A Valence, des touristes néerlandais à vélo ont déclenché la colère de manifestants… opposés au tourisme de masse. Dans une vidéo virale, on voit la tension monter dans les ruelles étroites de la ville, jusqu’à frôler la bagarre.

«Dégagez!», «Rentrez chez vous!» crient les habitants. Les cyclistes répliquent par un tonitruant «Allez vous faire foutre!». De quoi mettre de l'huile sur le feu. Sur les images, des bousculades musclées, un vélo tombe, une femme au bord des larmes, et la foule hurle «Fuera!» (Dehors!). Les touristes s'éloignent à côté de leur vélo, secoués et énervés. La tension est encore palpable.

La scène s’est déroulée dimanche 19 octobre dans la rue Danzas, où se tenait un rassemblement de l’association «Quartier en danger d’extinction». Les habitants reprochent aux touristes leur imprudence: ceux-ci auraient refusé de descendre de leur vélo pour traverser la manifestation.

Des touristes violents?

«Les moments de tension sont venus de l’intransigeance des touristes», accuse l’association, tout en reconnaissant que les manifestants ont, eux aussi, provoqué. «Quand nous avons crié 'Touristes, rentrez chez vous', le groupe est devenu agressif et violent.»

Mais pour ces habitants, la véritable violence est ailleurs: dans la gentrification, le bruit, la hausse des loyers et l’asphyxie du centre-ville causée, selon eux, par le tourisme de masse. «Le moins que les touristes puissent faire est de respecter nos manifestations et d'être conscients de l'impact négatif que leurs loisirs peuvent avoir sur nos vies», conclut le communiqué.

Des avis polarisés

La vidéo est bien-sûr devenue virale et les réactions partagées. Certains internautes «regrettent» la situation et «l'image désastreuse» donnée par les habitants. D'autres défendent un ras-le-bol général. «Ce n’est pas Rotterdam, on ne fait pas du vélo où on veut», ironise un militant local.

Et Valence n’est pas un cas isolé: à Barcelone, Majorque ou aux Canaries, des milliers d’Espagnols manifestent contre le surtourisme et réclament des mesures pour limiter l’afflux de visiteurs. La vidéo tournée à Valence illustre un malaise plus profond: celui d’un pays qui tente de concilier économie touristique florissante et droit à une vie locale apaisée. Pour l'instant, l'équilibre n'a pas été trouvé.