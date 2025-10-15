La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, exhorte la Serbie à concrétiser ses efforts pour rejoindre l'UE. Elle souligne la nécessité de réformes et d'un meilleur alignement diplomatique, notamment concernant les sanctions contre la Russie.

«Il est temps pour la Serbie d'être concrète» dans sa volonté de rejoindre l'UE

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a rencontré le président serbe Aleksandar Vucic. Photo: AFP

«M. le président, il est temps pour la Serbie d'être concrète» dans sa volonté de rejoindre l'Union européenne, a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, lors d'une conférence de presse commune avec le président serbe Aleksandar Vucic.

«Nous devons voir des efforts sur le plan de l'État de droit, les réformes électorales et la liberté de la presse», ainsi qu'un «meilleur alignement sur notre diplomatie, dont les sanctions contre la Russie», a ajouté Mme von der Leyen, des sanctions que Belgrade, candidate depuis 2012 à l'adhésion à l'UE, n'a jamais imposé à Moscou.

«L'adhésion à l'Union européenne est un engagement stratégique et la priorité de notre politique étrangère», a répondu le président serbe, qui manoeuvre depuis des années sur une fine ligne de crête diplomatique entre l'UE et ses liens forts avec la Russie mais aussi la Chine, qui a notamment investi dans des mines serbes.

Secteur pétrolier serbe touché de plein fouet par les sanctions

Les réformes nécessaires «demandent de la patience, de l'endurance, doivent inclure toute la société et tout le spectre politique, mais elles valent la peine parce qu'elles vous rapprochent du but, et vous donnent aussi des bases pour une société plus stable et pacifique», a ajouté Mme von der Leyen, alors que la Serbie est secouée depuis bientôt un an par un vaste mouvement de contestation contre la corruption et pour l'État de droit.

Au moment où le secteur pétrolier serbe est touché de plein fouet par les sanctions américaines imposées à la Russie et que le contrat gazier qui lie Belgrade à Moscou expire à la fin de l'année, Mme von der Leyen a aussi souligné la solidarité dont pouvait faire preuve l'UE.

«Prenez la crise énergétique de 2022 déclenchée par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Elle a eu un impact dévastateur sur l'ensemble de notre continent, mais nous l'avons affrontée ensemble. L'UE a étendu les mêmes mesures de solidarité à nos partenaires des Balkans occidentaux qu'à nos propres États membres. C'est ça, ce que veut dire être un partenaire fiable», a-t-elle dit.