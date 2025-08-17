Grosse délégation européenne aux côtés de Zelensky à Washington

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle se rendrait avec plusieurs dirigeants européens à la Maison Blanche lundi aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«A la demande du président Zelensky, je participerai demain à la réunion avec le président Trump et d'autres dirigeants européens à la Maison Blanche», a-t-elle déclaré sur le réseau social X. Dans la foulée, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le chef de l'Otan Mark Rutte et le président finlandais Alexander Stubb ont également confirmé leur présence à Washington lundi.

Dans son post, la présidente de la Commission européenne a par ailleurs annoncé que Volodymyr Zelensky serait à Bruxelles dimanche après-midi pour participer à une visioconférence des alliés européens.

Cette réunion est prévue à 15h avec les pays de la «coalition des volontaires» alliés de Kiev, afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. «Cet après-midi, j'accueillerai Volodymyr Zelensky à Bruxelles».

Source: AFP