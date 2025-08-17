Grosse délégation européenne aux côtés de Zelensky à Washington
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle se rendrait avec plusieurs dirigeants européens à la Maison Blanche lundi aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«A la demande du président Zelensky, je participerai demain à la réunion avec le président Trump et d'autres dirigeants européens à la Maison Blanche», a-t-elle déclaré sur le réseau social X. Dans la foulée, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le chef de l'Otan Mark Rutte et le président finlandais Alexander Stubb ont également confirmé leur présence à Washington lundi.
Dans son post, la présidente de la Commission européenne a par ailleurs annoncé que Volodymyr Zelensky serait à Bruxelles dimanche après-midi pour participer à une visioconférence des alliés européens.
Cette réunion est prévue à 15h avec les pays de la «coalition des volontaires» alliés de Kiev, afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. «Cet après-midi, j'accueillerai Volodymyr Zelensky à Bruxelles».
Source: AFP
Moscou et Kiev s'attaquent avant la rencontre Zelensky-Trump
Kiev et Moscou se sont mutuellement attaqués avec des drones dimanche, à la veille de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis pour des discussions avec son homologue Donald Trump sur la fin de trois ans et demi de conflit avec la Russie.
L'armée de l'air de Kiev a accusé la Russie d'avoir attaqué l'Ukraine avec 60 drones, dont des drones iraniens Shahed, ainsi qu'un missile Iskander dans la nuit de samedi à dimanche. Le gouverneur de la région orientale assiégée de Donetsk, Vadim Filachkine, a déclaré que des attaques russes avaient tué cinq personnes dans la région samedi.
En Russie, le ministère de la Défense a déclaré de son côté que Kiev avait lancé 46 drones sur le pays – principalement au-dessus des régions frontalières mais également sur la région de Nijni Novgorod, à l'est de Moscou et à des centaines de kilomètres de l'Ukraine.
Zelensky dénonce le refus de Moscou d'un cessez-le-feu
Le président ukrainien a dénoncé le refus de la Russie d'appliquer un cessez-le-feu, qui selon lui «complique la situation» pour aboutir au plan de paix voulu par Donald Trump après sa rencontre avec Vladimir Poutine.
«Nous voyons que la Russie rejette de nombreux appels au cessez-le-feu et n'a pas encore déterminé quand elle cessera de tuer. Cela complique la situation. Si elle n'a pas la volonté d'exécuter un simple ordre d'arrêter ses frappes, il pourrait falloir d'importants efforts pour inciter la Russie à vouloir appliquer quelque chose de bien plus important: une coexistence pacifique avec ses voisins pour des décennies», a écrit Volodymyr Zelensky sur ses réseaux sociaux dans la nuit de samedi à dimanche.
Des documents confidentiels de l'équipe Trump retrouvés dans une imprimante en Alaska
Selon un rapport des médias, des employés du gouvernement américain auraient oublié des documents sensibles des participants au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine dans un hôtel d'Anchorage.
La National Public Radio, abrégée NPR, a rapporté que huit pages au total ont été découvertes dans une imprimante du centre d'affaires de l'hôtel Captain Cook. Cet hôtel quatre étoiles est situé à environ 20 minutes de route de la base militaire d'Elmendorf-Richardson, où s'est déroulée la rencontre entre Poutine et Trump.
Les documents contenaient des numéros de téléphone de plusieurs employés du Département d'Etat américain, les biographies avec photos des participants et des guides de prononciation des noms russes. Par exemple, la prononciation du président russe était indiquée «POO-tihn».
Un expert en sécurité américain se montre critique face à cet incident: «Cela me semble être une nouvelle preuve de la négligence et de l'incompétence de ce gouvernement», a déclaré à la radio Jon Michaels, professeur de droit à la célèbre université de Californie. «On ne laisse rien dans l'imprimante. C'est aussi simple que ça.»
Poutine exige des territoires sous contrôle ukrainien
Le sommet avec Trump en Alaska s’est parfaitement déroulé pour Vladimir Poutine. Lors des discussions, le président du Kremlin a exigé le retrait de l’armée ukrainienne de certaines régions orientales comme condition de la fin de la guerre.
Comme le révèle le «Financial Times», Poutine gèlerait le reste de la ligne de front si ces exigences sont satisfaites. L'homme fort du Kremlin a également indiqué sa volonté de «résoudre les causes profondes» du conflit, ce qui signerait la fin de l’Ukraine sous sa forme actuelle et l’arrêt de son rapprochement avec l’OTAN.
Lors d'une conversation téléphonique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait alors tenté d'expliquer à son homologue américain que la Russie n'était pas en mesure de conquérir entièrement les régions de Donetsk et de Louhansk. Zelensky est attendu lundi à la Maison Blanche pour des discussions.
L'UE suggère d'accueillir un sommet Trump-Zelensky et Poutine
Le sommet entre les présidents américain Donald Trump, ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine pourrait avoir lieu en Europe, a suggéré samedi le chancelier allemand, malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) visant le président russe.
«Je pense (...) qu'une telle rencontre tripartite aura lieu. La date et le lieu restent à déterminer (...) Nous avons proposé qu'un tel lieu puisse se trouver en Europe», a déclaré le chancelier Friedrich Merz dans un entretien aux chaînes allemandes NTV et RTL, diffusé samedi, dont l'AFP a obtenu le verbatim en avance. «Il faudrait peut-être que ce soit le lieu où ces discussions aient lieu de manière permanente.»
Source: AFP
Poutine juge le sommet avec Trump «opportun» et «très utile»
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi avoir discuté des moyens de mettre fin au conflit en Ukraine «sur une base équitable» lors de sa rencontre en Alaska, avec son homologue américain Donald Trump.
S'adressant à de hauts responsables à Moscou au lendemain des pourparlers à Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, Poutine a souligné que le sommet avec Trump était «opportun» et «très utile», selon des propos publiés par le Kremlin.
Source: AFP
Macron, Starmer, Merz se réuniront dimanche pour parler de l'Ukraine
Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz réuniront dimanche à 15h00 en visioconférence les pays de la «coalition des volontaires» alliés de Kiev, afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine, a annoncé samedi l'Elysée.
Ces concertations auront lieu à la veille d'un déplacement du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington et dans la foulée du sommet en Alaska entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine.
Les alliés de l'Ukraine devraient aborder lors de cette réunion la question des garanties de sécurité qui seraient accordées à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Ils devraient également, selon des diplomates, examiner ce que pourraient être les contours d'un tel accord entre l'Ukraine et la Russie.
Source: AFP
Washington a proposé à Kiev des «garanties de sécurité» similaires à celles de l'Otan, sans adhésion
Les Etats-Unis ont proposé samedi à l'Ukraine une garantie de sécurité similaire à celle de l'article 5 de l'Otan, mais sans adhésion formelle à l'Alliance atlantique, a rapporté une source diplomatique requérant l'anonymat.
«Comme une des garanties de sécurité pour l'Ukraine, la partie américaine a proposé une garantie de type article 5, hors de l'Otan, avec l'accord a priori de (Vladimir) Poutine», a indiqué cette source.
Elle ajoute que cette proposition a été faite à Kiev samedi lors de l'appel téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et «réitérée» ensuite lors de la poursuite de cet appel avec des dirigeants européens.
Source: AFP
Les Européens se disent prêts à «maintenir la pression» sur la Russie via des sanctions
Les dirigeants européens ont affirmé samedi être «prêts à maintenir la pression» sur la Russie par le biais de sanctions, au lendemain du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
«Nous continuerons à renforcer les sanctions et les mesures économiques ciblées pour peser sur l'économie de guerre de la Russie, jusqu'à l'établissement d'une paix juste et durable», ont ils déclaré dans un communiqué signé en particulier par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz.
Les dirigeants européens ont aussi affirmé être prêts à faciliter un sommet entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine au lendemain de la rencontre entre le président américain et son homologue russe sur le conflit en Ukraine.
«Nous sommes (...) prêts à travailler avec les Présidents Trump et Zelensky en vue d'un sommet trilatéral, avec le soutien de l'Europe» écrivent-ils. La Russie «ne peut avoir» de droit de veto sur le chemin de l'Ukraine vers l'Union européenne et l'Otan, ont ajouté les dirigeants européens. «C'est à l'Ukraine qu'il appartiendra de prendre des décisions concernant son territoire.»
Keir Starmer et Emmanuel Macron réagissent
Les «efforts» de Donald Trump «nous rapprochent plus que jamais» de la fin de la guerre en Ukraine, a dit samedi le Premier ministre britannique Keir Starmer, au lendemain du sommet entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine. «Bien que des progrès ont été réalisés, la prochaine étape doit être de nouvelles discussions impliquant» le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a ajouté le chef du gouvernement britannique dans un communiqué. «Le chemin vers la paix en Ukraine ne peut être décidé sans lui», a-t-il affirmé.
Le président français Emmanuel Macron a appelé samedi à maintenir «la pression» sur la Russie tant «qu'une paix solide et durable respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue».
Dans un message posté sur X après les différents contacts diplomatique consécutifs au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, Emmanuel Macron a également jugé «essentiel de tirer toutes les leçons de ces 30 dernières années, et en particulier de la propension bien établie de la Russie à ne pas tenir ses propres engagements».
Source: AFP