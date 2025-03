Que ce soit à Tenerife, à Majorque ou à Albufeira, les locaux n'en peuvent plus des touristes étrangers. Voyager tranquillement au sud de l'Europe est de plus en plus compliqué.

1/7 A Tenerife, un graffiti «Kill a tourist» destiné à intimider les touristes. Photo: Instagram

Robin Wegmüller

L'été 2025 ne sera peut-être pas aussi tranquille que d'habitude. Car un front contre le tourisme de masse s'organise dans le sud de l'Europe. Cette résistance ne cesse de s'intensifier avec les années: les protestations des activistes anti-tourisme se multiplient et deviennent de plus en plus agressives. Une situation tendue pour les touristes, qui risquent de ne pas trouver la quiétude qu'ils espéraient.

Début mars à Tenerife, dans les îles Canaries, des locaux ont incendié 20 voitures de location sur un parking de Costa Adeje, une station balnéaire célèbre de l'île. La police a reçu une vidéo expliquant les revendications du groupe impliqué. L'acte aurait été une attaque ciblée contre des touristes, comme l'a rapporté le portail en ligne Teneriffa-news.com. En janvier, un graffiti «Kill a tourist» avait été découvert sur l'île.

«Situation totalement hors de contrôle»

La situation sur une autre île balnéaire espagnole est également tendue, depuis un certain temps déjà. A Majorque, les habitants étaient déjà descendus dans la rue à plusieurs reprises l'été dernier. Le plus gros problème du tourisme de masse? La hausse des prix des loyers.

La situation est si dramatique que même les deux plus grandes associations d'agents immobiliers ont dénoncé la situation, en adressant une lettre ouverte au Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Se loger aux Baléares est devenu un «luxe inaccessible», peut-on lire dans la lettre, comme le rapporte le «Mallorca Zeitung». «La situation est totalement hors de contrôle.» Les ventes de biens immobiliers à des étrangers font monter en flèche le prix des logements, qui deviennent de plus en plus rares et inaccessibles pour les locaux. Pour résumer, les familles majorquines souffrent à cause des touristes.

Les associations réclament «un grand accord gouvernemental sur le logement». Cela est surprenant, car les agents immobiliers ont jusqu'à présent toujours refusé les interventions de l'Etat sur le marché immobilier. Mais là, la situation est devenue insoutenable: les associations craignent que les Baléares «expulsent leurs propres citoyens parce qu'ils ne peuvent pas trouver de logement».

Interdiction du bikini à Albufeira

En raison des manifestations sur place, les destinations touristiques annoncent régulièrement de nouvelles mesures. Comme la ville côtière d'Albufeira, en Algarve. La ville portugaise veut interdire la «nudité partielle» dans les lieux publics. Concrètement, les visiteurs ne pourront plus se promener dans la ville en maillots de bain, comme l'écrit le journal portugais «Correio da Manhã». Si les baigneurs ne respectent pas les règles, les amendes seront salées: jusqu'à 1400 francs. Les plages, les piscines d'hôtel et les parkings adjacents ne sont pas concernés.

Albufeira est une destination célèbre pour faire la fête, et est souvent envahie par les touristes britanniques – pas toujours très respectueux. La fameuse avenue «The Strip», avec ses bars et ses clubs, attire des millions de personnes chaque année. Mais les Portugais en ont assez. Albufeira veut se débarasser de sa réputation de hotspot du tourisme de masse. La question de savoir si l'interdiction du bikini sera vraiment appliquée dépend encore de consultations publiques.

En Italie aussi, le tourisme de masse commence à faire hérisser les poils des locaux. Venise a déjà annoncé qu'elle augmenterait le forfait journalier de cinq à dix euros. Et il est très probable que les prix continuent d'augmenter sur les plages très prisées d'Italie. En 2024, les exploitants ont augmenté dans tout le pays les forfaits pour les chaises longues, allant jusqu'à 80 euros par jour!