Poutine annonce qu'il s'entretiendra jeudi avec Trump

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi qu'il s'entretiendra plus tard au cours de la journée au téléphone avec son homologue américain Donald Trump, leur dernière conversation remontant au 14 juin.

Poutine annonce qu'il s'entretiendra jeudi avec Trump

«Je vais m'entretenir aujourd'hui avec le président américain», a déclaré Poutine lors d'une visite d'exposition, selon des propos retransmis par les agences de presse étatiques russes Ria Novosti et TASS.

Les deux dirigeants ont déjà échangé au téléphone à cinq reprises depuis le retour en janvier à la Maison Blanche de Trump, qui ambitionne de mettre fin au conflit en Ukraine le plus rapidement possible.

Lors de leur dernière conversation le 14 juin, Poutine avait affirmé à Trump être prêt à un nouveau round de négociations entre la Russie et l'Ukraine. Aucune date n'a toutefois été annoncée depuis avec Kiev. Poutine et Trump avaient aussi évoqué la guerre entre l'Iran et Israël.

