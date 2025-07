Huit morts en Ukraine dans plusieurs frappes russes, selon les autorités

Huit personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dans plusieurs frappes russes jeudi en Ukraine, ont annoncé les autorités du pays, au moment où Moscou intensifie ses attaques contre son voisin en l'absence d'avancée diplomatique en vue d'un règlement du conflit.

Des victimes de frappes de drones sur des immeubles résidentiels tiennent leurs animaux de compagnie Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

«Le 3 juillet, l'ennemi a frappé la ville de Poltava (...) Des infrastructures civiles ont été endommagées», a déploré le gouverneur régional, Volodymyr Kogout, sur Telegram. «Deux personnes ont été tuées et dix autres blessées», ont annoncé de leur côté les secours ukrainiens.

L'armée ukrainienne a confirmé l'attaque russe, évoquant «des morts et des blessés» contre «un centre de recrutement» de l'armée, sans toutefois donner de bilan. Une autre attaque russe contre le port d'Odessa, dans le sud du pays, a de son côté fait deux morts et six blessés, d'après le vice-Premier ministre Oleksiï Kouleba.

Source: AFP