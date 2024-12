il y a 8 minutes

Dominique Pelicot reconnu coupable de tous les chefs d'accusations

Debout dans le box, écoutant attentivement, Dominique Pelicot entend le président de la cour criminelle du Vaucluse le déclarer coupable de tous les crimes et délits qui lui sont reprochés.

A savoir, des viols aggravés sur Gisèle Pelicot, une tentative de viol et viol aggravé sur la femme d'un co-accusé, mais aussi la captation d'images à caractère sexuel concernant sa fille Caroline et ses ex belles-filles.

La peine sera prononcée dans un second temps.

Source: BFM TV