«Toutes ces hystériques»: Un avocat de la défense provoque la foule à l'extérieur du tribunal

Un avocat de la défense a été pris à partie à la sortie du tribunal alors que des dizaines de manifestants en soutien à Gisèle Pelicot sont rassemblés.

Me Christophe Bruschi, avocat de Joseph C., s'est dirigé vers la foule de féministes leur lançant «mon client est libre, mon client est libre». Non content de cette sortie provocatrice, l'avocat poursuit et monte d'un cran:

«J'ai un message de mon client à toutes ces hystériques et à toutes ces mal embouchées», a-t-il déclaré aux caméras de RMC. «Et ce message c'est 'Merde!' – mais avec le sourire. Allez, les tricoteuses», a-t-il ajouté.

Des déclarations très mal accueillies par la foule qui s'est indignée et lui a répondu: : «T'es une honte! Tu comprends ça? T'es une honte! T'es une honte pour le monde, t'es une honte pour la France! Espèce de petite merde!» Ajoutant: «Il y a avocat et avocat», en référence à la fameuse citation polémique d'un autre avocat de la défense qui avait déclaré qu'il y avait «viol et viol».

Source: BFM TV