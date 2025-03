Des dizaines de morts et de blessés

À la suite des violentes secousses, une mosquée et un monastère se sont effondrés en Birmanie, tuant au moins 21 personnes, ont rapporté les médias locaux, citant des secouristes. Le tremblement de terre s'est produit à environ 50 kilomètres à l'est de Monywa, dans le centre du pays. À Mandalay, deuxième ville de Birmanie avec 1,6 million d'habitants, à l'est, plusieurs bâtiments se sont effondrés, dont une tour d'aéroport, un hôtel et un pont.

Trois morts à Bangkok

Entre-temps, le ministre thaïlandais de la Défense a confirmé trois décès. Chadchart Sittipunt, maire de Bangkok, a mis en garde contre d'éventuelles répliques mais a appelé au calme et a déclaré que la situation était en grande partie sous contrôle, rapporte l'agence de presse Reuters.