Les deux adolescents ont également «humilié» l'octogénaire «de manière délibérée». Photo: AFP

Un adolescent de 15 ans a été condamné jeudi au Royaume-Uni à 7 ans de prison pour l'agression mortelle d'un octogénaire qui promenait son chien dans un parc en septembre dernier. L'attaque a connu un fort retentissement, après plusieurs affaires similaires de violences commises par des mineurs.

Le garçon, qui avait 14 ans au moment des faits, était jugé au côté d'une jeune fille de 12 ans (désormais âgée de 13 ans) qui avait filmé la scène avec son téléphone portable.

L'adolescent, qui portait une cagoule au moment des faits, avait frappé et donné des coups de pied à Bhim Kohli, 80 ans. Ce dernier, avant de mourir, avait affirmé à sa fille qu'il avait aussi été victime d'une insulte raciste lors de l'attaque. La jeune fille a été condamnée à un suivi de trois ans durant lequel elle devra accomplir des travaux d'intérêt général et respecter pendant six mois un couvre-feu le soir et la nuit.

Humiliation délibérée

Les deux adolescents ont été jugés coupables d'homicide involontaire en avril, après un procès de six semaines. «Vous avez commis une attaque lâche et violente contre un homme âgé», a déclaré le juge Mark Turner en prononçant les peines jeudi devant la Cour criminelle de Leicester.

Bhim Kohli est mort début septembre 2024 à l'hôpital après cette agression, survenue près de son domicile à Braunstone, dans le centre de l'Angleterre. Il avait été blessé au cou et avait eu des côtes fracturées.

Les deux adolescents ont «humilié» l'octogénaire «de manière délibérée», a dit le parquet jeudi. Si le garçon a eu «le rôle principal» dans cette agression, il a «clairement été encouragé» par la fille, qui a filmé les violences avec son téléphone.

La fille de la victime, Susan Kohli, s'est dite «en colère et déçue» par les peines prononcées. Elles «ne reflètent pas la gravité du crime qu'ils ont commis», a-t-elle estimé.

Les cas de violences juvéniles se multiplient

Le drame avait fait la Une des journaux britanniques après plusieurs autres affaires de violences commises par des mineurs, notamment à l'arme blanche.

En septembre 2024, deux garçons de 13 ans (mais 12 au moment des faits) avaient été condamnés à dix ans de prison pour avoir tué à la machette un homme qu'ils ne connaissaient pas, devenant les plus jeunes personnes condamnées pour meurtre au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans. Deux mois plus tôt, un jeune de 16 ans avait été condamné à la prison à vie pour le meurtre au couteau d'un autre adolescent.