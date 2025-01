Viktor Orban menace l'Ukraine et envisage de «réagir face à son hostilité»

Généraux arrêtés pour avoir échoué à stopper l'offensive de Kharkiv

Le bureau d'enquête ukrainien (DBR) a annoncé lundi l'arrestation de deux généraux et d'un colonel de l'armée. «Leur attitude négligente avait permis à la Russie de pénétrer à jusqu'à 10 kilomètres de profondeur de l'Ukraine qui a perdu le contrôle d'une partie de sa frontière», a affirmé le DBR dans un communiqué.

La Russie a commencé début mai 2024 une offensive surprise à travers la frontière de la région de Kharkiv. Si l'armée ukrainienne a réussi à l'arrêter, elle n'a pas pu reprendre cette zone où les frappes russes ont rasé plusieurs localités et entraîné la fuite de dizaines de milliers de civils. Photo: Getty Images

Parmi les militaires accusé figurent un ancien commandant du groupement tactique de Kharkiv, l'ex-commandant de la 125e brigade de défense territoriale et l'ancien commandant d'un bataillon. «Les actions des commandants ont entraîné la perte de personnel et d'armes et ont fait échouer la défense de la frontière de l'Etat dans leur zone de responsabilité», a-t-il poursuivi.

Les officiers supérieurs sont notamment accusés d'avoir mal coordonné la défense de ce secteur, de n'avoir pas organisé le soutien de l'artillerie et de l'aviation et de n'avoir pas préparé les fortifications. L'ex-commandant de bataillon est séparément soupçonné d'avoir déserté le champ de bataille, a ajouté le DBR. Les hommes risquent jusqu'à 10 ans de prison, selon la même source.