DE
FR

Plus de 300'000 évacuations
Un typhon menace la côte est vietnamienne

Face au typhon Kajiki, le Vietnam organise une évacuation massive de plus de 325'000 personnes dans les zones côtières. Les autorités mettent en garde contre une situation «extrêmement dangereuse», avec l'arrivée prévue de la tempête lundi sur la côte est.
Publié: il y a 55 minutes
Partager
Écouter
L'année dernière, le typhon Yagi a frappé le nord du Vietnam, provoquant de graves inondations (archives).
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les autorités du Vietnam ont prévu dimanche de procéder à plus de 300'000 évacuations et ont annulé plus d'une douzaine de vols intérieurs à la veille de l'arrivée attendue du typhon Kajiki.

Plus de 325'500 habitants de cinq provinces côtières seront déplacés vers des écoles et des bâtiments publics transformés en centres d'évacuation temporaires, ont-t-elle indiqué. La compagnie nationale Vietnam Airlines et Vietjet ont annoncé l'annulation des liaisons aériennes.

La tempête devrait toucher terre lundi

«La situation est extrêmement dangereuse et elle n'est sûre pour aucun véhicule ni aucune structure, comme les navires de tourisme ou de pêche, ainsi que les installations d'aquaculture», a déclaré le service chargé de la gestion des catastrophes qui relève du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

A lire aussi
Le typhon Podul rétrogradé en tempête tropicale, touche les côtes chinoises
Après Taïwan
Le typhon Podul rétrogradé en tempête tropicale, touche les côtes chinoises
Le typhon Podul sème le chaos à Taïwan
Un disparu et 33 blessés
Le typhon Podul sème le chaos à Taïwan

Le typhon Kajiki longe lentement la côte sud de la Chine avec des vents soutenus atteignant près de 170 kilomètres par heure, selon le Centre conjoint d'alerte aux typhons, et il devrait encore se renforcer.

De fortes précipitations sont attendues lundi et mardi dans certaines parties des provinces vietnamiennes de Ha Tinh et Nghe An, selon l'Administration météorologique de Chine, avec des vents violents susceptibles d'affecter les infrastructures électriques, les transports et d'autres secteurs.

Il s'agit du cinquième cyclone tropical à frapper le Vietnam cette année. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées ou portées disparues lors de catastrophes naturelles au cours des sept premiers mois de 2025, selon le ministère de l'Agriculture.

Pertes économiques estimées à plus de 19 millions d'euros

La station balnéaire tropicale de Hainan, en Chine, a relevé dimanche son niveau d'urgence au plus haut degré et a évacué environ 20'000 habitants, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua. La principale ville de l'île, Sanya, a fermé ses sites touristiques et suspendu ses activités commerciales.

En septembre dernier, le Vietnam avait subi des pertes économiques d'un montant de trois milliards d'euros à cause du typhon Yagi, qui avait balayé le nord du pays et causé des centaines de victimes.

Les scientifiques affirment que le changement climatique d'origine humaine entraîne des phénomènes météorologiques plus intenses et imprévisibles, accroissant le risque d'inondations et de tempêtes destructrices, en particulier dans les zones tropicales.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus