Des tirs éclatent autour du palais présidentiel de Caracas

Tirs entendus près du palais présidentiel de Caracas après un survol de drones
Des tirs ont été entendus autour du palais présidentiel de Miraflores de Caracas lundi vers 20h00 (00h00 GMT mardi), selon plusieurs témoins contactés par l'AFP, mais ceux-ci ont cessé et la situation était sous contrôle selon une source proche du pouvoir qui a évoqué des vols de drones.
Selon cette source, des drones non identifiés ont volé près du palais, déclenchant des tirs des équipes de sécurité. Ces tirs surviennent un peu plus de deux jours après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par des troupes américaines au terme d'une attaque spectaculaire sur la capitale.
Le ministère de la Communication n'a pas répondu aux appels de l'AFP pour confirmer les faits. «C'est arrivé après 8 heures du soir (20h00). Ça sonnait comme des détonations, très rapprochées, comme 'po po po'. Ça ne sonnait pas fort comme ce qui s'était passé auparavant (comme samedi avec des explosions, ndlr)», a expliqué à l'AFP sous le couvert de l'anonymat un habitant vivant à cinq pâtés de maison du palais.
«La première chose qui m'est venue à l'esprit a été de voir s'il y avait des avions qui survolaient, mais non. J'ai seulement vu deux lumières rouges dans le ciel. Ça a duré environ une minute. Tout le monde regardait par la fenêtre pour voir s'il y avait un avion ou ce qui se passait», a-t-il indiqué. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir ce qui ressemble à des balles traçantes s'envoler vers le ciel vers une cible invisible.
Source: AFP
Maduro plaide non coupable et restera incarcéré à New York
Le chef de l'Etat vénézuélien déchu Nicolas Maduro, capturé samedi par l'armée américaine, a plaidé lundi non coupable à New York des accusations de trafic de drogue retenues contre lui, et assuré être «toujours le président» de son pays. Confronté pour la première fois à la justice américaine depuis sa capture, Nicolas Maduro a déclaré lundi qu'il était un «prisonnier de guerre».
«Je suis innocent, je ne suis pas coupable. Je suis un homme honnête», a lancé, selon CNN, l'ancien leader de 63 ans devant le juge du Southern District de Manhattan qui lui a signifié officiellement son inculpation pour quatre chefs d'accusation. Comparaissant à son côté, son épouse Cilia Flores, 69 ans, a également plaidé non coupable.
Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro va rester incarcéré à New York et comparaîtra à nouveau le 17 mars, a ordonné lundi le juge Alvin Hellerstein, qui conduisait l'audience à New York.
Source: AFP
La police réplique avec des tirs dissuasifs sur des drones près du palais de Miraflores
La police a tiré «de façon dissuasive» sur des drones ayant survolé la zone autour du Palais présidentiel de Caracas lundi vers 20h00 (00h00 GMT mardi), a affirmé une source officielle aux médias alors que le bruit d'armes à feu avaient été signalés par de nombreux habitants du quartier.
Cet incident est survenu un peu plus de deux jours après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par des troupes américaines au terme d'une attaque spectaculaire sur la capitale.
«Ce qui s'est passé dans le centre de Caracas était dû à des drones qui ont survolé la zone sans autorisation. La police a tiré de façon dissuasive. Il n'y a eu aucun affrontement. Le pays entier est dans un état de parfaite tranquillité!», a affirmé aux médias une source officielle.
Source: AFP
Le ministère de la Justice révise l'acte d'accusation contre Nicolás Maduro
Le ministère de la Justice a renoncé à une allégation douteuse concernant le président Nicolás Maduro, que l'administration Trump avait promue l'année dernière pour préparer son éviction du pouvoir au Venezuela: l'accuser de diriger un cartel de la drogue appelé Cartel de los Soles.
Mais des spécialistes de la criminalité et du trafic de stupéfiants en Amérique latine affirment qu'il s'agit en réalité d'un terme argotique, inventé par les médias vénézuéliens dans les années 1990, pour désigner les fonctionnaires corrompus par l'argent de la drogue. Samedi, après l'arrestation de Nicolás Maduro par le gouvernement, le ministère de la Justice a publié un acte d'accusation remanié qui semblait implicitement le reconnaître.
Les procureurs ont maintenu l'accusation de participation à un trafic de stupéfiants contre Nicolás Maduro, mais ont renoncé à considérer le Cartel de los Soles comme une organisation réelle. L'acte d'accusation révisé évoque désormais un «système de clientélisme» et une «culture de la corruption» alimentés par l'argent de la drogue.
Source: New York Times
A l'ONU, les alliés des Etats-Unis critiquent l'action militaire à Caracas
Certains des plus fervents alliés des Etats-Unis ont critiqué le raid qui a permis de capturer le dirigeant vénézuélien le premier week-end de janvier, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour s'opposer à une opération militaire qui a conduit l'autocrate devant un juge fédéral lundi.
Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que l'administration Trump avait violé la Charte des Nations Unies avec ce raid nocturne qui a mobilisé environ 200 membres des forces spéciales américaines pour arrêter le président déchu, Nicolás Maduro, et son épouse. Les alliés des Etats-Unis, dont la France, ont critiqué ce raid, tandis que des représentants de la Russie et de la Chine ont exigé leur libération.
Source: New York Times
Près de 200 soldats américains sont intervenus à Caracas, affirme le Pentagone
Près de 200 soldats américains sont intervenus à Caracas dans la nuit de vendredi à samedi pour capturer Nicolas Maduro, a affirmé lundi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.
L'opération américaine, très critiquée à l'étranger, a été menée en quelques heures avec plus de 150 appareils au milieu de la nuit dans la capitale du Venezuela.
«Près de 200 de nos plus grands Américains sont allés dans le centre de Caracas» lors de l'assaut qui a mené à la capture du président du pays, a déclaré lundi Pete Hegseth lors d'un discours. Aucun d'entre eux n'est mort, a-t-il répété.
Trente-deux membres des services de sécurité cubains ont été tués lors de l'assaut américain, a pour sa part affirmé La Havane, alliée de Caracas.
Des milliers de pro-Maduro manifestent à Caracas pour sa libération
Des milliers de partisans du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro manifestent à Caracas pour sa libération, ont constaté lundi des journalistes de l'AFP.
Organisée à l'appel du pouvoir, la manifestation se déroule en parallèle à l'investiture de la présidente par intérim Delcy Rodriguez et alors que Maduro, emmené de force samedi par les Américains, a plaidé non-coupable devant la justice des Etats-Unis.
Source: AFP
Le président de l'Assemblée nationale promet d'utiliser «toutes les procédures» possibles pour le retour de Maduro
Le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne Jorge Rodiguez, réélu lundi, a promis d'utiliser «toutes les procédures» possibles pour obtenir le retour au Venezuela du président déchu Nicolas Maduro, capturé par les Etats-Unis.
«Ma fonction principale dans les jours à venir (...) en tant que président de cette Assemblée nationale sera de recourir à toutes les procédures, à toutes les tribunes et à tous les espaces pour réussir à ramener Nicolas Maduro Moros, mon frère, mon président», a déclaré Jorge Rodriguez, lors de son discours à l'occasion de la première session de l'Assemblée nationale issue des législatives de mai 2025, boycottées par une grande partie de l'opposition.
Source: AFP
La présidente par intérim Delcy Rodriguez prêtera serment lundi
La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez prêtera serment lundi devant l'Assemblée nationale, a annoncé le président du Parlement, son frère, tandis que Nicolas Maduro, capturé samedi, a plaidé non coupable pendant sa présentation à la justice américaine.
«Aujourd'hui, tenant compte du mandat exercé par la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice et conformément aux principes constitutionnels, la présidente par intérim de la République, l'avocate Delcy Eloina Rodriguez Gomez, prêtera serment», a déclaré Jorge Rodriguez.
Source: AFP
«Allez, Nico!», scandent les députés en soutien à Maduro
De nombreux députés vénézuéliens ont scandé lundi «Allez Nico», en soutien au président déchu Nicolas Maduro, emmené de force par les Etats-Unis, lors de la première session de la nouvelle Assemblée nationale, issue des législatives de mai. Le scrutin avait été boycotté par une grande partie de l'opposition.
Le pouvoir avait obtenu 256 des 286 sièges, seuls quelques opposants ayant participé aux élections. «Vamos Nico» était un des slogans habituels de la campagne présidentielle de Nicolas Maduro, présenté lundi devant la justice américaine.
Source: ATS
Le chef de l'ONU réclame le respect de l'«indépendance politique» des Etats
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé lundi au respect de l'«indépendance politique» des Etats après l'opération américaine choc au Venezuela dont les Etats-Unis assurent être désormais «aux commandes».
«Dans des situations aussi confuses et complexes que celle à laquelle nous faisons face, il est important de respecter les principes», notamment «le respect des principes de souveraineté, d'indépendance politique et d'intégrité territoriale des Etats», a-t-il déclaré dans un discours lu par la sous-secrétaire générale Rosemary DiCarlo lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.
«Je suis très inquiet concernant une possible intensification de l'instabilité du pays, l'impact potentiel sur la région et le précédent que cela peut représenter pour la façon dont les relations entre Etats sont conduites», a-t-il ajouté, répétant son inquiétude quant au fait que «des règles du droit international n'aient pas été respectées» lors de l'opération militaire de samedi.
«La situation est critique, mais il est encore possible d'éviter une conflagration plus large et destructrice», a-t-il encore insisté, appelant «tous les acteurs vénézuéliens à s'engager dans un dialogue démocratique inclusif lors duquel tous les secteurs de la société pourront déterminer leur avenir».
«L'Amérique n'appartient à aucune doctrine ni à aucune puissance», déclare la présidente du Mexique
L'Amérique «n'appartient à aucune doctrine ni à aucune puissance», a déclaré lundi la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, après l'opération militaire américaine au Venezuela.
«Le Mexique soutient fermement que l'Amérique n'appartient à aucune doctrine ni à aucune puissance. Le continent américain appartient aux peuples de chacun des pays qui le forment», a affirmé la dirigeante de gauche, lors de sa conférence de presse quotidienne.
Source: AFP