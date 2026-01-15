Longue conversation téléphonique entre Trump et Delcy Rodriguez

Donald Trump et la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez ont tous deux annoncé mercredi avoir eu une «longue conversation» - la première rendue publique depuis la capture de Nicolas Maduro le 3 janvier -, le début d'une «nouvelle ère» selon Delcy Rodriguez.

Le président américain, qui a annoncé à plusieurs reprises qu'il allait gérer le pétrole vénézuélien, a assuré que les Etats-Unis «travaillaient très bien» avec la nouvelle dirigeante – ancienne vice-présidente de Maduro –, qu'il a qualifiée de «personne formidable».

«Nous faisons des progrès considérables en contribuant à la stabilisation et au redressement du Venezuela. De nombreux sujets ont été abordés, notamment le pétrole, les minerais, le commerce et, bien sûr, la sécurité nationale. Ce partenariat entre les Etats-Unis d'Amérique et le Venezuela sera spectaculaire pour tous. Le Venezuela sera bientôt à nouveau grand et prospère, peut-être plus que jamais auparavant!», s'est emballé Donald Trump.

Il recevra jeudi l'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado. Le président américain a laissé entendre que l'opposante, écartée jusqu'ici par Washington pour prendre des responsabilités dans son pays, pourrait lui remettre sa distinction.

De son côté Delcy Rodriguez a parlé d'un appel «long, productif et courtois», quelques minutes après que le président américain l'eut rendu public. «Nous avons abordé un agenda de travail bilatéral au bénéfice de nos peuples, ainsi que des questions en suspens dans la relation entre nos gouvernements», a-t-elle indiqué.

Source: AFP