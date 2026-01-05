Maduro plaide non coupable et restera incarcéré à New York

Le chef de l'Etat vénézuélien déchu Nicolas Maduro, capturé samedi par l'armée américaine, a plaidé lundi non coupable à New York des accusations de trafic de drogue retenues contre lui, et assuré être «toujours le président» de son pays.

«Je suis innocent, je ne suis pas coupable. Je suis un homme honnête», a lancé, selon CNN, l'ancien leader de 63 ans devant le juge du Southern District de Manhattan qui lui a signifié officiellement son inculpation pour quatre chefs d'accusation. Comparaissant à son côté, son épouse Cilia Flores, 69 ans, a également plaidé non coupable.

Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro va rester incarcéré à New York et comparaîtra à nouveau le 17 mars, a ordonné lundi le juge Alvin Hellerstein, qui conduisait l'audience à New York.

Source: AFP