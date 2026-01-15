Trump reçoit Maria Corina Machado, opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix
Donald Trump reçoit ce jeudi l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qu'il a jusqu'ici écartée de sa stratégie au Venezuela, mais dont il semble espérer un geste concernant le prix Nobel de la paix qu'elle a reçu l'an dernier.
Sa venue à la Maison Blanche intervient au lendemain d'une «longue conversation» du président américain avec la présidente par intérim du pays d'Amérique latine, Delcy Rodriguez, confirmant sa ferme intention de traiter jusqu'à nouvel ordre avec l'équipe dirigeante restée en place à Caracas après la capture du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines.
Il n'a eu que des éloges pour l'ancienne vice-présidente du dirigeant déchu, une «personne formidable», assurant pendant un échange avec la presse qu'il «travaillait très bien» avec les autorités vénézuéliennes. Delcy Rodriguez a parlé d'un entretien «productif et courtois», «dans un cadre de respect mutuel».
S'il ne montre aucune velléité pour l'instant de soutenir l'opposition vénézuélienne ni d'organiser des élections dans ce pays, Donald Trump a assuré à la chaîne Fox News qu'il était «impatient» de voir Maria Corina Machado.
Source: AFP
Une résolution pour limiter les pouvoirs de Trump au Venezuela enterrée par le Sénat
Deux sénateurs républicains ont fait volte-face mercredi et permis finalement de tuer dans l'oeuf une résolution au Congrès américain visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump au Venezuela, après de fortes critiques du président contre les élus frondeurs de son camp.
Une première motion de procédure avait été approuvée jeudi dernier avec 52 voix pour, dont celles de cinq sénateurs républicains. Mais une nouvelle motion mercredi – adoptée par la majorité républicaine – a permis de repousser sine die le vote sur le texte lui-même, évitant un camouflet pour Donald Trump.
Les sénateurs Todd Young et Josh Hawley, qui avaient voté «pour» la semaine dernière, ont finalement changé de position. Les deux élus républicains ont déclaré avoir changé d'avis après avoir reçu l'engagement du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qu'en cas de futur déploiement militaire américain au Venezuela, le Congrès sera notifié en bonne et due forme.
La résolution avait pour but «d'ordonner le retrait des forces armées des Etats-Unis des hostilités à l'intérieur du – ou contre le – Venezuela qui n'ont pas été autorisées par le Congrès». Donald Trump n'aurait ainsi pas été autorisé à lancer de nouvelles opérations militaires contre le Venezuela sans un vote préalable des parlementaires.
Source: AFP
Longue conversation téléphonique entre Trump et Delcy Rodriguez
Donald Trump et la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez ont tous deux annoncé mercredi avoir eu une «longue conversation» - la première rendue publique depuis la capture de Nicolas Maduro le 3 janvier -, le début d'une «nouvelle ère» selon Delcy Rodriguez.
Le président américain, qui a annoncé à plusieurs reprises qu'il allait gérer le pétrole vénézuélien, a assuré que les Etats-Unis «travaillaient très bien» avec la nouvelle dirigeante – ancienne vice-présidente de Maduro –, qu'il a qualifiée de «personne formidable».
«Nous faisons des progrès considérables en contribuant à la stabilisation et au redressement du Venezuela. De nombreux sujets ont été abordés, notamment le pétrole, les minerais, le commerce et, bien sûr, la sécurité nationale. Ce partenariat entre les Etats-Unis d'Amérique et le Venezuela sera spectaculaire pour tous. Le Venezuela sera bientôt à nouveau grand et prospère, peut-être plus que jamais auparavant!», s'est emballé Donald Trump.
Il recevra jeudi l'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado. Le président américain a laissé entendre que l'opposante, écartée jusqu'ici par Washington pour prendre des responsabilités dans son pays, pourrait lui remettre sa distinction.
De son côté Delcy Rodriguez a parlé d'un appel «long, productif et courtois», quelques minutes après que le président américain l'eut rendu public. «Nous avons abordé un agenda de travail bilatéral au bénéfice de nos peuples, ainsi que des questions en suspens dans la relation entre nos gouvernements», a-t-elle indiqué.
Source: AFP
Le réseau social X de nouveau accessible au Venezuela
Le réseau social X est de nouveau accessible au Venezuela. Il avait été bloqué pendant plus d'un an par le président déchu Nicolas Maduro, capturé par les Etats-Unis le 3 janvier, ont constaté des journalistes de l'AFP mardi soir.
Nicolas Maduro, qui avait eu des échanges véhéments par internet avec Elon Musk, le propriétaire de X, avait fait bloquer X (ex-Twitter) au Venezuela en 2024 en rétorsion aux critiques sur sa réélection contestée publiées sur ce réseau. Ministres, parlementaires et institutions gouvernementales avaient immédiatement cessé d'utiliser la plateforme, qui était auparavant le premier canal d'information du pays, pour opérer à la place sur Telegram.
Mardi soir, il était désormais possible avec certains opérateurs d'accéder à X, même si l'accès était encore bloqué avec d'autres. «Nous reprenons contact par cette voie (NDLR:X) ... Restons unis, avançons vers la stabilité économique, la justice sociale et l'Etat-providence auquel nous méritons d'aspirer!», a notamment écrit sur son compte Delcy Rodriguez.
L'ancienne vice-présidente, qui a prêté serment comme présidente par intérim à l'Assemblée nationale le 5 janvier, fait figurer dans sa bio: «Présidente intérimaire de la République bolivarienne du Venezuela. Aux côtés du président Nicolas Maduro sur le chemin de Bolivar et de Chavez».
Source: AFP
Le Venezuela a commencé à libérer des Américains, affirme un responsable du département d'Etat
Le Venezuela a commencé à libérer des prisonniers de nationalité américaine, a annoncé mardi un responsable du département d'Etat, saluant la démarche de Caracas, dix jours après la capture par Washington du président désormais déchu Nicolas Maduro.
«Nous saluons la libération d'Américains détenus au Venezuela. C'est une étape importante dans la bonne direction de la part des autorités intérimaires», a déclaré ce responsable de la diplomatie américaine sous le couvert de l'anonymat.
Source: AFP
Le bilan «désastreux» des libérations de prisonniers
Des familles de prisonniers politiques au Venezuela ont jugé mardi «désastreux» le bilan des libérations de prisonniers promises par les autorités qui sont sous pression de Washington depuis la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis.
Les autorités vénézuéliennes ont annoncé le 8 janvier la libération de «nombreux prisonniers», trois jours après la chute soudaine de Nicolas Maduro. Lundi, le gouvernement vénézuélien donnait un premier bilan: 116 nouvelles levées d'écrous.
Le Comité des familles pour la liberté des prisonniers politiques, un collectif de proches de détenus, comptabilise lui 69 libérations depuis le 8 janvier. Il a organisé mardi une conférence de presse.
Autour d'un drapeau vénézuélien, des centaines de portraits en noir et blanc de personnes encore détenues ont été déposés sur le sol de la place principale de l'Université centrale du Venezuela (UCV), la plus grande du pays. «Justice et liberté, tous sont innocents, aucun n'est délinquant!» scandaient des proches.
Source: AFP
Donald Trump s'autoproclame «président du Venezuela» avec un montage Wikipedia
Donald Trump a publié dimanche, sur son réseau Truth Social, une capture d'écran trafiquée de sa page Wikipedia. il y est présenté non seulement comme le président des Etats-Unis, mais aussi comme le dirigeant du Venezuela.
Ce photomontage apparaît comme une nouvelle provocation de la part de Donald Trump qui, quelques heures seulement après la capture de Nicolas Maduro et de son épouse, le 3 janvier dernier, avait officiellement annoncé que les Etats-Unis allaient «diriger» le Venezuela et que sa production de pétrole serait gérée par les firmes pétrolières américaines.
Le jour même de la publication, Donald Trump s'est dit ouvert ouvert à une entrevue avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, assurant qu'elle allait «collaborer». Le gouvernement de cette dernière a décidé d'entamer «un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, rompues depuis 2019, tout en répétant qu’il n'est pas «soumis» à Washington.
Source: AFP
Le Venezuela se dit prêt à un «nouvel agenda» avec l'UE
Le Venezuela s'est dit lundi prêt à un «nouvel agenda» avec l'Union européenne (UE). Une déclaration tombée après une réunion «franche» entre des diplomates des deux parties, alors que le pays est sous une intense pression des Etats-Unis qui ont capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier.
Ancienne vice-présidente de Nicolas Maduro, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a été investie le 5 janvier et a depuis signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis et consenti à la libération d'un «nombre important» de prisonniers politiques.
Elle plaide désormais pour «ouvrir des voies de dialogue» avec l'Europe qui n'avait pas reconnu la réélection de Nicolas Maduro en 2024, a imposé des sanctions au pays et soutenu l'opposante Maria Corina Machado. Mécontent de la position de certains pays, Nicolas Maduro avait ordonné de réduire en 2025 à seulement trois diplomates les représentations de la France, des Pays-Bas et de l'Italie au Venezuela.
«Nous sommes disposés à avancer sur un nouvel agenda, un agenda de travail intense pour le bien-être des deux peuples, de tous les peuples d'Europe et du Venezuela», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Yvan Gil lors d'une intervention depuis le palais présidentiel de Miraflores.
Source: ATS
116 nouvelles libérations de détenus politiques selon le gouvernement
Le gouvernement vénézuélien a annoncé avoir libéré 116 détenus lundi matin, alors que les familles de prisonniers politiques s'impatientent depuis la promesse de remise en liberté fait par les autorités sous la pression américaine et après la capture du président Nicolas Maduro.
«Ces mesures ont bénéficié à des personnes privées de liberté pour des faits liés à la perturbation de l'ordre constitutionnel et à l'atteinte à la stabilité de la Nation», a indiqué le ministère du Service pénitentiaire, dans un communiqué.
L'ONG Foro Penal, qui s'occupe des détenus politiques, n'a quant à elle recensé que 24 nouvelles libérations dont deux Italiens. Depuis la promesse de libérations de jeudi, les levées d'écrou ont lieu au compte-gouttes avec des familles qui attendent devant les prisons.
Source: AFP
Trump se dit disposé à rencontrer la dirigeante par intérim du Venezuela
Le président américain Donald Trump s'est dit ouvert dimanche à une entrevue avec la dirigeante par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez. Il a estimé que son gouvernement travaillait «vraiment bien» avec Caracas.
A la question de savoir s'il prévoyait de rencontrer Delcy Rodriguez, Donald Trump a répondu aux journalistes: «A un moment donné, je le ferai», à bord de son avion Air Force One.
La vice-présidente du Venezuela, investie comme cheffe de l'Etat par intérim, après la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse le 3 janvier, négocie sur plusieurs fronts avec Washington, qui souhaite notamment profiter des immenses réserves de pétrole vénézuéliennes.
Son gouvernement a décidé d'entamer «un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, rompues depuis 2019, tout en répétant qu'il n'est pas «soumis» à Washington.
Source: ATS
Décret sur les revenus pétroliers vénézuéliens détenus aux USA
Donald Trump a signé un décret d'urgence destiné à placer sous protection spéciale les avoirs vénézuéliens, dont les revenus pétroliers, placés sur le territoire américain. Cette mesure vise à empêcher qu'ils soient saisis par des tribunaux ou des créanciers.
En signant vendredi ce texte, le président américain vise à «promouvoir les objectifs de la politique étrangère des Etats-Unis», a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d'information accompagnant le décret.