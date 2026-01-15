Trump reçoit Maria Corina Machado, opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix

Donald Trump reçoit ce jeudi l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qu'il a jusqu'ici écartée de sa stratégie au Venezuela, mais dont il semble espérer un geste concernant le prix Nobel de la paix qu'elle a reçu l'an dernier.

Sa venue à la Maison Blanche intervient au lendemain d'une «longue conversation» du président américain avec la présidente par intérim du pays d'Amérique latine, Delcy Rodriguez, confirmant sa ferme intention de traiter jusqu'à nouvel ordre avec l'équipe dirigeante restée en place à Caracas après la capture du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines.

Il n'a eu que des éloges pour l'ancienne vice-présidente du dirigeant déchu, une «personne formidable», assurant pendant un échange avec la presse qu'il «travaillait très bien» avec les autorités vénézuéliennes. Delcy Rodriguez a parlé d'un entretien «productif et courtois», «dans un cadre de respect mutuel».

S'il ne montre aucune velléité pour l'instant de soutenir l'opposition vénézuélienne ni d'organiser des élections dans ce pays, Donald Trump a assuré à la chaîne Fox News qu'il était «impatient» de voir Maria Corina Machado.

Source: AFP