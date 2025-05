Un peu d'attente avant de connaître l'heureux élu

L'identité du 267e souverain pontife ne sera connue que dans un second temps, lorsque le cardinal «protodiacre» sortira sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour prononcer la célèbre formule «Habemus papam» («nous avons un pape»), ainsi que l'identité et le nom de règne choisi par le nouveau pape. Lors de l'élection de François en 2013, l'attente entre fumée blanche et annonce avait duré un peu plus d'une heure.

Dans la foulée, le nouveau pape sortira sur le balcon pour s'adresser aux plus de 1,4 milliard de catholiques dans le monde avec sa première bénédiction «urbi et orbi».

Parmi les «papabili» – favoris – dont le nom revient fréquemment figurent les Italiens Pietro Parolin et Pierbattista Pizzaballa, le Maltais Mario Grech, le Français Jean-Marc Aveline, ou le Philippin Luis Antonio Tagle.