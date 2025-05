Le nom du nouveau pape pourrait être connu dès aujourd'hui

Les sites de paris s’emballent pour le premier jour du conclave

Sur la place Saint-Pierre, les discussions vont déjà bon train sur les chances des différents candidats, selon nos journalistes sur place. Et pas seulement au Vatican! «Il existe de nombreuses plateformes qui proposent des paris, nous rapporte notre journaliste. Et d'ajouter: Beaucoup d’argent est misé sur le futur pape. Les favoris sont l’Italien Pietro Parolin et le Philippin Luis Antonio Tagle.»

Âgé de 70 ans, Pietro Parolin, actuel secrétaire d’État du Vatican, est le nom le plus souvent cité. La situation rappelle la succession de Jean-Paul II, lorsque son plus proche collaborateur, Joseph Ratzinger, est devenu le pape Benoît XVI.

Photo: IMAGO/Catholicpressphoto

Pietro Parolin, chef de la diplomatie vaticane, a été pendant presque tout le pontificat de François le numéro deux du Saint-Siège. Il a contribué aux projets de réforme du pape et s’est fait connaître des chefs d’État du monde entier grâce à ses décennies de service diplomatique au sein de l’Église.

Favori asiatique

Luis Antonio Tagle, 67 ans, archevêque émérite de Manille et favori asiatique pour le trône pontifical, est un homme charismatique et modéré. Il n’hésite pas à critiquer l’Église pour ses failles, notamment dans les affaires d’abus sexuels sur mineurs.

Photo: AFP

Orateur éloquent, doté d’un humour teinté d’autodérision, il défend comme le pape François les pauvres, les migrants et les marginalisés. Il était déjà considéré comme un papabile lors du conclave de 2013, qui a vu l’élection de François. Ce dernier l’a toutefois écarté en 2022 de la présidence de la confédération mondiale de Caritas. À l’époque, on avait évoqué un besoin d’améliorer la gestion de l’organisation, sans fournir d’explication plus précise.