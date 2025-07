Ce week-end, des grèves auront lieu dans les aéroports italiens et portugais. Leur ampleur exacte est encore inconnue, mais les voyageurs doivent s'attendre à des retards et à des annulations. Swiss ne se risque pas encore à faire des prévisions sur les horaires de vol.

1/5 Samedi, l'Italie connaîtra une grève nationale des transports aériens. Photo: PIUS KOLLER

Robin Wegmüller

Qu’il s’agisse d’un départ ou d’un retour, chaque passagère et chaque passager d'un avion espère arriver à destination rapidement. Retards ou annulations sont la hantise de tout voyageur. Et pourtant, ce scénario pourrait devenir réalité pour des milliers de touristes ce week-end.

Des grèves sont en effet annoncées dans les principaux aéroports d’Italie et du Portugal, deux destinations estivales très prisées. Les vols intérieurs comme internationaux sont concernés, y compris ceux en lien avec la Suisse. Blick fait le point sur la situation.

Italie

Chez notre voisin du sud, les perturbations devraient rester limitées dans le temps. Comme le rapporte le site d’information italien Trasporti-Italia, la grève est prévue samedi entre 13h et 14h. Des employés du secteur aérien dans tout le pays interrompront leur activité. De nombreuses compagnies et prestataires au sol seront touchés.

Plusieurs syndicats sont à l’origine du mouvement. Le syndicat de base Cub Trasporti a appelé l’ensemble du personnel du secteur à faire grève, notamment les membres d’équipage de la compagnie Volotea. Les employés de Swissport Italia à l’aéroport de Milan-Linate se joindront également à la protestation. Parmi leurs revendications figurent des compensations financières, comme le versement rétroactif des primes de travail dominical depuis 2007.

Malgré les protestations, certains vols seront assurés. L’ENAC, l’autorité italienne de l’aviation civile, a publié une liste des liaisons garanties. Les trajets vers la Suisse et d’autres destinations européennes n’y figurent toutefois pas. Selon la législation italienne, certains vols doivent être maintenus entre 7h et 10h ainsi qu’entre 18 h et 21h.

Portugal

Des grèves sont également annoncées de l’autre côté de la péninsule ibérique. Là aussi, les revendications sont d’ordre salarial, selon le portail spécialisé Reise vor 9. Le personnel au sol réclame des hausses de salaire ainsi que le versement de primes en suspens.

Les agents d’escale prévoient d’arrêter le travail à plusieurs reprises, notamment du 25 au 28 juillet. D’autres actions sont prévues sur quatre week-ends du mois d’août. Les aéroports de Lisbonne, Porto, Faro et Funchal (à Madère) seront les plus touchés.

Que dit Swiss?

L’ampleur exacte des grèves n’est pas encore connue, ce qui empêche Swiss d’anticiper d’éventuelles perturbations. «Après consultation de notre centre de contrôle des opérations, il n’existe pour l’heure aucune information fiable concernant une activité de grève», a indiqué la compagnie ce mercredi matin à Blick. «Ce n’est que lorsque la portée des actions sera plus claire que nous pourrons adapter notre programme de vols. Pour le moment, il est encore trop tôt.»

Les personnes voyageant depuis ou vers l’Italie et le Portugal sont donc invitées à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport. Plusieurs plateformes spécialisées s’attendent néanmoins à des retards et à des annulations.