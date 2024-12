Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Douze personnes ont été tuées et cinq blessées mardi par une puissante explosion survenue dans une usine de munitions du nord-ouest de la Turquie, ont annoncé les autorités.

Douze morts et cinq blessés

«Douze de nos concitoyens ont perdu la vie et cinq blessés sont soignés dans nos hôpitaux», a indiqué sur X le ministre turc de la Santé, Kemal Memisoglu, revoyant à la hausse un précédent bilan de quatre blessés. Selon le gouverneur de la province de Balikesir, Ismail Ustaoglu, l'explosion s'est produite peu avant 08H30 (05H30 GMT) mardi en raison d'un «dysfonctionnement technique» sur une ligne de production.

Les employés blessés dans l'explosion ont été hospitalisés sans que leur état de santé ne soit jugé préoccupant, a indiqué le gouverneur. Selon les autorités turques, l'usine où est survenue l'explosion, située au nord de la ville de Balikesir, produit des munitions et des explosifs à usage civil.

Des images diffusées par les chaînes de télévision turques montrent une partie de l'usine totalement détruite, ainsi que des panneaux de métal et des morceaux de verre projetés à des dizaines de mètres à la ronde. Un témoin a qualifié les lieux de «champ de bataille» sur la chaîne d'information en continu NTV.

Enquête ouverte

Un incendie qui s'était déclaré à la suite de l'explosion a été éteint par les pompiers et l'usine a été entièrement évacuée, a indiqué le gouverneur de la province. Une enquête a été ouverte et la piste du sabotage a d'ores et déjà été écartée, selon les autorités.

L'usine est située à environ un kilomètre du village le plus proche, selon des images satellites consultées par l'AFP. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté ses condoléances et dépêché sur place ses ministres de l'Intérieur et du Travail.

En juin 2023, cinq personnes avaient péri dans une explosion dans une usine d'explosifs de la province d'Ankara, la capitale turque. En juillet 2020, sept personnes avaient été tuées et près de 130 blessées par une explosion survenue dans une usine de feux d'artifice de la province turque de Sakarya (nord-ouest). En 2009 et 2014, deux explosions s'étaient déjà produites dans la même usine, faisant deux morts et une quarantaine de blessés, selon les médias turcs.